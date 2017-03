Hacer de la necesidad virtud es la estrategia J. Luis Medina Lizalde

Eso no sucede nada más en la política sino en todos los órdenes de la vida, no crece igual el ser humano obligado por la vida a solucionar y solucionar que aquel que se desenvuelve con la vida resuelta.

Vistas así las cosas Alejandro Tello tiene inmejorables condiciones para crecerse como gobernante, porque las condiciones en que le toca desempeñarse son las peores en tiempos que no son de guerra y que se resumen más o menos así:

A).- Dispone de un año menos de tiempo

B).- El partido que lo llevó al cargo vive la etapa de más baja aprobación ciudadana de toda su historia.

C).-La clase política exgobernante quiere volver a ser clase política gobernante, aunque sea mediante terceros y sin más credenciales que las ambiciones de poder

D).- La capacidad instalada del crimen organizado permanece intacta y la capacidad instalada del combate al crimen organizado está gravemente deteriorada.

E).- Las nóminas oficiales están saturadas por exceso de personal y por fantasmas aposentados desde hace décadas (La Secretaría de Educación es todo un caso).

F).- Tello hereda la deuda pública más elevada de la historia local.

G).- Trump acaba con el espejismo neo liberal y con las certeza de las remesas

H).-La vieja oligarquía zacatecana murió de inanición y le sucede una constelación de gerentes portadores de los intereses de accionistas impersonales, modernos, lejanos y extranjeros en alto porcentaje cuyo retiro está previsto cuando se “ enchalequen” las últimas onzas de oro y plata. I).- Peña Nieto es un fraude como amigo cuando menos para Zacatecas

J).- Tello habrá de gobernar más de la mitad de su período con un Presidente de la República que no será de su partido.

Es obvio que Tello no podrá gobernar sin creatividad y decisión sin exponerse a la pérdida del control de los acontecimientos. Sus problemas no son del tamaño de Carlos Pavón ni de los grupos del PRI que le reclaman puestos, tampoco llegará a buen puerto si se hace rehén de una quimera: la de que en política es posible dejar contentos a todos.

Austeridad planeada﷯

La coyuntura producida por la controversia presidencial interpuesta para anular el impuesto ecológico es una oportunidad para elaborar una propuesta de ejercicio del gasto que reporte ahorros significativos susceptibles de ser destinados a otra escala de prioridades, un plan que elimine privilegios semi ocultos y que disminuyan las percepciones que reciben los diputados y altos mandos administrativos del poder legislativo local.

De los magistrados del Tribunal Superior del Estado de Zacatecas, los ingresos del gobernador y sus altos colaboradores, la alta burocracia de los órganos autónomos , sin recurrir a la táctica de “los bonos” mediante la cual se despachan con la cuchara grande simulando modestas percepciones , que se supriman partidas fácilmente prescindibles inclusive transformando o de plano desapareciendo instancias totalmente irrelevantes pero con presupuesto asignado como el Consejo Económico Consultivo y otros más.

Para eso hay que pisar callos apoyándose en la ciudadanía, no en grupos de presión ¿qué es eso de decir que su gobierno apoyará al PRI? ¿Aún no entiende la esencia de su investidura?

Ni los dinosaurios declaran eso.

No le pregunten cómo pasa el tiempo﷯

La evaluación definitiva de un gobernante se basa más en como administra el tiempo que le corresponde que el dinero que le toca usar, en ese sentido es difícil saber que administran peor nuestros gobernadores, si el dinero o el tiempo, la historia registra a quienes hicieron de la pachanga su modo de gobernar, hay quienes aprovecharon la oportunidad de conocer mundo con cargo a los impuestos, sobresalen también quienes hicieron del corte de listones y la coronación de reinas ocupación principal, Tello no parece encajar en alguno de esos moldes pues parrandero no parece, viajero pues no mucho cuando menos hasta ahora y no pierde el sueño por ver sus fotografías en los diarios impresos pero eso sí, comparte con sus antecesores la pérdida de tiempo en ceremonias inútiles donde hay que digerir y pronunciar rollo tras rollo sin beneficio alguno.

El gobernador se convierte en factor de bajo desempeño cuando convierte a sus colaboradores, a presidentes municipales diputados y demás en “carne de presiduim” y eso conspira contra la eficiencia en la gestión público. Nos encontramos el jueves en el Recreo.

