Hacer fuerte a México Juan Carlos Ramos León

En zonas sísmicas, la primer recomendación que se hace en caso de temblor es “conservar la calma”. La regla aplica perfectamente para esto que nos acontece. Yo le agregaría:



Conserve la calma.

Infórmese.

Decida y proponga.

Póngase a trabajar.

Trataré de ser más específico.



Hoy por hoy la mayor sombra que se cierne sobre nuestro país es la de la política económica que se dictará desde la Casa Blanca. Pero están más que equivocados quienes pretenden entablar una lucha frontal con sus “boicots” a las marcas americanas. Otra vez, “el chiste no es ganar sino hacer perder al otro”. Sí señor, quien cree que si deja de comprar marcas americanas y se dedica a promover en redes sociales que otros hagan lo mismo no es muy diferente del que va y saquea una tienda de autoservicio o una gasolinera pensando que con ello se obtiene para sí la justicia que el tibio gobierno mexicano ha sido incapaz de otorgarle. Ambas posturas, aunque tienen su origen en la clara desesperación e impotencia que sentimos todos, son erróneas y las conductas que de ahí se derivan están enardecidas por la ignorancia, la desinformación y a veces hasta en la manipulación.



No. No se trata de eso. Se trata de hacer fuerte a México. Se trata, en efecto de tratar de comprar más productos mexicanos y en establecimientos mexicanos y de hacer más turismo nacional, pero también de no dar mordidas ni mochadas, de respetar las leyes que regulan la convivencia diaria, de pagar nuestras deudas, de no transar, de cuidar y promover los valores de la familia. Somos una gran nación, es tiempo de demostrarlo; hay muchas formas de hacer fuerte a México, a usted, ciudadano de a pie, ¿cuáles se le ocurren?



