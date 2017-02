Hacienda ajustará gasto para evitar el gasolinazo Excélsior

Interrogado sobre la conversación que sostuvieron los senadores con José Antonio Meade Kuribreña a puerta cerrada, referente a las inquietudes priistas sobre el próximo gasolinazo, Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, dijo que el funcionario federal les explicó que depende fundamentalmente del dólar; pero, sin embargo, analiza caminos diversos para presentar y que se tome una decisión.



“Nosotros le hicimos ver que buscáramos la forma de recortar más cosas. Hubo alguien que dijo ‘recorte todos los delegados federales y ahorran tanto’, y hay alguien, como yo, que digo, en vez de inaugurar la carretera en Querétaro, creo que están haciendo una muy grande de Palmillas a Apaseo, que es muy probable y el gobernador quiere inaugurarla con el presidente Peña este año, y a lo mejor requiere de mil millones, pues démosle 500 este año y le damos 500 y la inauguran el otro año.



“Es infraestructura que creo es fundamental, darles también tiempo a muchas infraestructuras que se están haciendo en el país. Como nunca en la historia el programa de infraestructura del presidente Peña es el más alto, por mucho.



“Están buscando formas (…) pero lo que sí no va a hacer el secretario Meade, ni el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es caer en la tentación de la demagogia fiscal, y que México sufra una descalificación. Vamos a seguir preservando la política fiscal de nuestro país, que es reconocida en el mundo, tenemos una calificación mucho muy alta y eso es lo que cuidó el secretario Meade”, precisó Emilio Gamboa.



El lunes, el secretario de Hacienda informó en una reunión con ingenieros que analizan no aplicar el gasolinazo programado para esta semana, lo que despertó expectativas entre los legisladores federales.



Profeco denuncia a 6 gasolinerías ante PGR



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó seis denuncias penales contra gasolinerías que se negaron a ser verificadas, por lo que se presume que no vendían los litros completos de gasolina, informó Ernesto Nemer, titular de la dependencia. “No hemos cerrado ninguna estación de servicio como tal, hemos presentado seis denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por no permitir la verificación y pusimos una multa de 250 mil pesos a cada una de ellas como medida de apremio, como lo marca la Ley Federal de Protección al Consumidor”, dijo.

En entrevista, tras reunirse con diputados del PRI que hacen su reunión plenaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Nemer precisó que las denuncias se presentaron en contra de cuatro gasolinerías de Puebla, una de la Ciudad de México y una del Estado de México, y recordó que la ley mandata hasta 10 años de cárcel a quien incurra en este delito.



