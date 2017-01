Hacienda rechaza disminuir impuesto a combustibles Excélsior

Hacienda rechaza disminuir impuesto a combustibles

José Antonio Meade explicó a legisladores que hubo un ajuste que se aplicó este año, cuando el litro pasó de 4.28 a 3.16 pesos.



El secretario José Antonio Meade reiteró que ya hubo un ajuste que aplicó a inicios de este año, de 4.28 pesos por litro a 3.16 por litro.



Sostuvo que el gobierno actuó de manera responsable, pues “haber ido más lejos hubiera implicado recurrir a más deuda, o más impuestos, o a un recorte toda vez que no se cuenta ya con la capacidad de generar excedentes en los niveles que se observaron en el pasado”. Dentro de este incremento, el único componente del precio de las gasolinas en México que habrá de disminuir durante 2017 es justamente el del impuesto, ahí se hizo un esfuerzo de reducirlo en el margen que se tiene desde el gobierno. Haber ido más lejos hubiera implicado recurrir a más deuda, o más impuestos, o a un recorte toda vez que no se cuenta ya con la capacidad de generar excedentes en los niveles que se observaron en el pasado”, dijo.

Al comparecer en la Cámara de Diputados, el funcionario mencionó que en el precio de los combustibles, el Impuesto Especial en la gasolina pasó del 42% al 36%, como componente del costo total por litro, medida para temperar el incremento en los combustibles que vino del exterior. El impuesto especial sobre producción y servicios de este año debió haber sido cercano al 4.28 por ciento por litro, habrá de ser de 3.16 por litro, habrá de ser una reducción importante en el impuesto por la vía de un estímulo fiscal siendo ese uno de los elementos que el gobierno puede controlar…”, explicó.

Al momento, ante la Comisión Permanente del Congreso comparecen también el secretario de Energía, y los titulares de la Comisión Reguladora de Energía, Petróleos Mexicanos, de la Procuraduría Federal Consumidor y de la Comisión Federal de Competencia Económica.



