Hacienda trae del rabo a Benjamín Medrano Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Benjamín Medrano. (Archivo)



Gastos añejos

Si los legisladores, en especial aquellos que supuestamente donaron sus herramientas a la beneficencia, como El Oso Luis Medina, quieren saber del rigor de Hacienda, sólo deben preguntar a Benjamín Medrano. Con todo y su condición de diputado federal y de que se lleva de pellizco en las pompas con funcionarios de alto nivel del gobierno de Enrique Peña, no ha justificado plenamente ante el SAT sus gastos de herramientas de cuando fue diputado local del PT. Benjamín describe su situación con la picardía que lo significa. “Estos de Hacienda me traen del rabo”.﷯



Mujeres precavidas ﷯

En la 62 Legislatura –cuentan empleados administrativos- la diputada Isadora Santivañez sería la más pulcra en el manejo de herramientas. Peso que entrega para ayuda social, peso que justifica con recibos y comprobantes. La diputada priísta de Guadalupe quiere salir del Congreso lo menos raspada que sea posible. Su compañera de escudería, Araceli Guerrero, también intenta un paso decoroso por el Poder Legislativo federal. Por ello trae en la bolsa el cheque de 150 mil pesos que le dieron en diciembre de bono de fin de año. No sabe si devolverlo –para que se lo roben otros en San Lázaro-, donarlo a las escuelas de Guadalupe o repartirlo a las señoras el 10 de mayo.﷯



Apagó la rebelión ﷯

Sin engañarse con eso de que “aquí no pasa nada”, Roberto Luévano cogió al toro por los cuernos en Juchipila. Y antes de que la rebelión creciera entre la militancia de la región, apaciguó a los inconformes. Ayer acudió al municipio para dialogar con José Luis Delgadillo, Rubén Flemate, Pilar Vicuña, Salvador Lara, Luis Sánchez y Guillermo Quintero, entre otros y accedió, hasta donde podía acceder, a sus peticiones para fortalecer la unidad del PRI y, en el 2018, recuperar los municipios que se perdieron en 2016.



Puertas abiertas﷯

Muy celosos por la pureza del PRI, militantes de la vieja guardia rechazan que Marcos Ibarra, coordinador de delegaciones de la Sedatu de Rosario Robles, sea parte de la estructura tricolor. “Si mal no recuerdo –dice uno- se declaró perredista convencido”. Otros priístas menos radicales dicen que Marcos, como otros muchos: Miguel Alonso, Chema González, Otilio Rivera, Ismael Solís, Claudia Anaya, Héctor Pastor, Javier Mendoza, eran del PRD y a tiempo rectificaron. “Fueron bienvenidos. Y serán bienvenidos los que lleguen”, afirman.﷯



Colonias peligrosas ﷯

En el diagnóstico del programa estatal contra la violencia y la delincuencia, presentado ayer por Alejandro Tello, se identifican las colonias más peligrosas de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe. De la capital serían la Lázaro Cárdenas, Las Palmas y El Orito. Del Mineral: Estación San José, Francisco Villa y Plateros. Y en Guadalupe Tierra y Libertad en sus varias secciones. En esos lugares no entra sin escoltas y bien resguardado ni Froylán Carlos, secretario de Seguridad Pública.﷯



Sigue el pleito ﷯

Con muy poca sensibilidad política, porque no abona a restaurar las relaciones cordiales que se requieren entre el gobernador Alejandro Tello y Rosario Robles, el secretario de Desarrollo Urbano, Ismael Solís, se presentó en la Sedatu para exigir, no pedir, que los recursos de federales de esa secretaría los ejerzan las dependencias de Zacatecas. Con el delegado Rolando Garza –dejó en claro- nada quieren saber. Absolutamente nada. Cuentan en la Sedatu que la Chayo, una de las secretarias del gabinete más cercanas al presidente Enrique Peña, habría ordenado a sus subdelegados: “tiren a loco a ese güey”. Por lo que se sabe, este año Zacatecas no recibirá de la Sedatu ni cinco centavos para el programa de cuartos adicionales. Aún así, el pleito sigue.



donrunrun@yahoo.es Más vale que los diputados de la 62 Legislatura, principalmente quienes defendieron como chuchos sus prerrogativas, se anden muy derechitos. La Secretaría de Hacienda de José Antonio Meade, sobre todo después de la balconeada del auditor superior Juan Manuel Portal a la wuaca-UAZ del rector Antonio Guzmán, revisará con lupa el manejo de recursos públicos que hagan. Y si se clavetean o desvían algunos pesos, por pocos que sean, tendrían problemas que podrían llegar a denuncias penales.﷯Si los legisladores, en especial aquellos que supuestamente donaron sus herramientas a la beneficencia, como El Oso Luis Medina, quieren saber del rigor de Hacienda, sólo deben preguntar a Benjamín Medrano. Con todo y su condición de diputado federal y de que se lleva de pellizco en las pompas con funcionarios de alto nivel del gobierno de Enrique Peña, no ha justificado plenamente ante el SAT sus gastos de herramientas de cuando fue diputado local del PT. Benjamín describe su situación con la picardía que lo significa. “Estos de Hacienda me traen del rabo”.﷯En la 62 Legislatura –cuentan empleados administrativos- la diputada Isadora Santivañez sería la más pulcra en el manejo de herramientas. Peso que entrega para ayuda social, peso que justifica con recibos y comprobantes. La diputada priísta de Guadalupe quiere salir del Congreso lo menos raspada que sea posible. Su compañera de escudería, Araceli Guerrero, también intenta un paso decoroso por el Poder Legislativo federal. Por ello trae en la bolsa el cheque de 150 mil pesos que le dieron en diciembre de bono de fin de año. No sabe si devolverlo –para que se lo roben otros en San Lázaro-, donarlo a las escuelas de Guadalupe o repartirlo a las señoras el 10 de mayo.﷯Sin engañarse con eso de que “aquí no pasa nada”, Roberto Luévano cogió al toro por los cuernos en Juchipila. Y antes de que la rebelión creciera entre la militancia de la región, apaciguó a los inconformes. Ayer acudió al municipio para dialogar con José Luis Delgadillo, Rubén Flemate, Pilar Vicuña, Salvador Lara, Luis Sánchez y Guillermo Quintero, entre otros y accedió, hasta donde podía acceder, a sus peticiones para fortalecer la unidad del PRI y, en el 2018, recuperar los municipios que se perdieron en 2016.Muy celosos por la pureza del PRI, militantes de la vieja guardia rechazan que Marcos Ibarra, coordinador de delegaciones de la Sedatu de Rosario Robles, sea parte de la estructura tricolor. “Si mal no recuerdo –dice uno- se declaró perredista convencido”. Otros priístas menos radicales dicen que Marcos, como otros muchos: Miguel Alonso, Chema González, Otilio Rivera, Ismael Solís, Claudia Anaya, Héctor Pastor, Javier Mendoza, eran del PRD y a tiempo rectificaron. “Fueron bienvenidos. Y serán bienvenidos los que lleguen”, afirman.﷯En el diagnóstico del programa estatal contra la violencia y la delincuencia, presentado ayer por Alejandro Tello, se identifican las colonias más peligrosas de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe. De la capital serían la Lázaro Cárdenas, Las Palmas y El Orito. Del Mineral: Estación San José, Francisco Villa y Plateros. Y en Guadalupe Tierra y Libertad en sus varias secciones. En esos lugares no entra sin escoltas y bien resguardado ni Froylán Carlos, secretario de Seguridad Pública.﷯Con muy poca sensibilidad política, porque no abona a restaurar las relaciones cordiales que se requieren entre el gobernador Alejandro Tello y Rosario Robles, el secretario de Desarrollo Urbano, Ismael Solís, se presentó en la Sedatu para exigir, no pedir, que los recursos de federales de esa secretaría los ejerzan las dependencias de Zacatecas. Con el delegado Rolando Garza –dejó en claro- nada quieren saber. Absolutamente nada. Cuentan en la Sedatu que la Chayo, una de las secretarias del gabinete más cercanas al presidente Enrique Peña, habría ordenado a sus subdelegados: “tiren a loco a ese güey”. Por lo que se sabe, este año Zacatecas no recibirá de la Sedatu ni cinco centavos para el programa de cuartos adicionales. Aún así, el pleito sigue. Agregar a favoritos zacatecas

opinión

alejandro tello cristerna

enrique peña nieto