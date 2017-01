Halla la PGR 23 mdp en la casa de Javier Duarte en la CDMX Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El dinero estaba oculto en una casa de la colonia Del Valle, de la Ciudad de México. (cuartoscuro) 23 millones de pesos en efectivo.



El dinero fue decomisado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y en fecha próxima serán devueltos al estado, como ya ocurrió con parte de los bienes que fueron recuperados.



De acuerdo con informes de la PGR, el operativo ocurrió el pasado 16 de diciembre; los agentes tuvieron informes de que supuestamente ahí se encontraba el exmandatario veracruzano, por lo que organizaron una incursión al domicilio, pero no lo encontraron.



Lo que sí localizaron fue una caja de cartón repleta de billetes que al ser contabilizados superaron un monto de 23 millones de pesos que están en poder de la PGR.



Al respecto, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que estos recursos todavía no son retribuidos a Veracruz, pero como continúa abierta la investigación, continuarán recibiendo los recursos.

"Efectivamente, encontraron recursos en efectivo. Encontraron centenarios y dos pequeñas cajas fuertes que hasta el día de hoy la Procuraduría (de la República) no ha concluido la investigación, pero tenemos el ofrecimiento del Procurador de que una vez de que concluyan las investigaciones nos va a ser entregada la cifra que ahí se encontró", dijo. El martes, la PGR entregó a Yunes Linares dos cheques: uno por 171 millones 600 mil pesos y otro por 851 mil 80 pesos con 46 centavos que forman parte de lo que el mandatario informó que le sería retribuido al estado en empresas y que fue recuperado por las denuncias que interpuso.



Dio a conocer que ambos cheques fueron depositados en un banco y que serán usados en la reconstrucción, remodelación y equipamiento de hospitales de la entidad.



Dijo que el monto de lo recuperado, equivale al presupuesto de tres secretarías: la de Infraestructura y Obras Públicas, cuyo monto es de 249 millones; la de Turismo y Cultura, con 66 millones y Medio Ambiente, que tiene un presupuesto de 53 millones, o equivale a los recursos que se asignan anualmente a ocho municipios más pobres de Veracruz.



Detalló que aún faltan por recuperar bienes materiales que han sido aportados por los cómplices de Duarte.



Explicó incluso que algunos de estos bienes, como el rancho El Faunito, aun cuando el ex mandatario todavía creía que era suyo, el "prestanombres" entregó el bien inmueble pero poniendo como fecha de posesión hasta el 1 de diciembre.



Yunes pretende que no existan dudas de la licitud con la que se manejan los recursos recuperados y procederá a venderlos una vez que estén en sus manos.



Destacó que hay una larga lista de propiedades, y numeró sólo algunas, como la casa ubicada en el complejo residencial Woodlands, en el Condado de Harrys, Estados Unidos, cuya dirección es Saint Simon número 109, por la que pagó 2.6 millones de dólares.



Otros bienes que están a su nombre y que no han sido tocados son una casa en Miami, en una zona exclusiva, adquirida por 8 millones de dólares y 2 millones de dólares para su remodelación; un departamento en Madrid, cuyo costo es de 4 millones de pesos, entre otras propiedades.



elpais@imagenzac.com.mx VERACRUZ.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ocultaba en una casa de la colonia Del Valle, de la Ciudad de México,El dinero fue decomisado por agentes de lay en fecha próxima serán devueltos al estado, como ya ocurrió con parte de los bienes que fueron recuperados.De acuerdo con informes de la PGR, el operativo ocurrió el pasado 16 de diciembre; los agentes tuvieron informes de que supuestamente ahí se encontraba el exmandatario veracruzano, por lo que organizaron una incursión al domicilio, pero no lo encontraron.Lo que sí localizaron fue una caja de cartón repleta de billetes que al ser contabilizados superaron unque están en poder de la PGR.Al respecto, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que estos recursos todavía no son retribuidos a Veracruz, pero como continúa abierta la investigación, continuarán recibiendo los recursos.El martes, la PGR entregó a Yunes Linares dos cheques: uno pory otro porcon 46 centavos que forman parte de lo que el mandatario informó que le sería retribuido al estado en empresas y que fue recuperado por las denuncias que interpuso.Dio a conocer que ambos cheques fueron depositados en un banco y que serán usados en la reconstrucción, remodelación y equipamiento de hospitales de la entidad.Dijo que el monto de lo recuperado, equivale al presupuesto de tres secretarías: la de Infraestructura y Obras Públicas, cuyo monto es de; la de Turismo y Cultura,y Medio Ambiente, que tiene un presupuesto de, o equivale a los recursos que se asignan anualmente a ocho municipios más pobres de Veracruz.Detalló que aún faltan por recuperar bienes materiales que han sido aportados por los cómplices de Duarte.Explicó incluso que algunos de estos bienes, como el rancho El Faunito, aun cuando el ex mandatario todavía creía que era suyo, el "prestanombres" entregó el bien inmueble pero poniendo como fecha de posesión hasta el 1 de diciembre.Yunes pretende que no existan dudas de la licitud con la que se manejan los recursos recuperados y procederá a venderlos una vez que estén en sus manos.Destacó que hay una larga lista de propiedades, y numeró sólo algunas, como la casa ubicada en el complejo residencial Woodlands, en el Condado de Harrys, Estados Unidos, cuya dirección es Saint Simon número 109, por la que pagó 2.6 millones de dólares.Otros bienes que están a su nombre y que no han sido tocados son una casa en Miami, en una zona exclusiva, adquirida por 8 millones de dólares y 2 millones de dólares para su remodelación; un departamento en Madrid, cuyo costo es de 4 millones de pesos, entre otras propiedades. Agregar a favoritos méxico

veracruz

duarte

millones