Halla la SFP anomalías en la Manuel Ávila Camacho Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Indicó que la institución ya fue notificada con las observaciones y por el momento están en proceso de solventación, que de no cumplirse, será turnado al área jurídica de responsabilidades.



Las irregularidades contemplan la falta de documentación comprobatoria del gasto que no reúne los requisitos fiscales, la ejecución de actividades sin sustento del ejercicio de gasto y la asignación de recursos para conceptos que no estaban justificados en el presupuesto.



“Ya está notificada la institución, si no logran solventarlo se turna a la dirección jurídica y con un dictamen de presunta responsabilidad se les notifica de manera directa a quienes pudieran haber infringido la norma”.

En otro tema, la funcionaria indicó que hay por lo menos dos procedimientos en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas, derivados de las actividades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la dependencia que dirige.



En este sentido adelantó que en próximos días, la Secretaría de Finanzas interpongadrá una denuncia en el Órgano Estatal de Control, por este tema en el que se han revisado aspectos como el empréstito del crédito contratado con interacciones.



Ortiz Medina dijo que los implicados atendían a cargos de primer nivel, y según avancen las revisiones de los casos serán interpuestas las denuncias formales para ratificarlas y concluir los procesos correspondientes.



notasimagen@gmail.com Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública, informó que ya ha concluido la auditoría a la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho donde fueron encontradas irregularidades administrativas.Indicó que la institución ya fue notificada con las observaciones y por el momento están en proceso de solventación, que de no cumplirse, será turnado al área jurídica de responsabilidades.Las irregularidades contemplan la falta de documentación comprobatoria del gasto que no reúne los requisitos fiscales, la ejecución de actividades sin sustento del ejercicio de gasto y la asignación de recursos para conceptos que no estaban justificados en el presupuesto.“Ya está notificada la institución, si no logran solventarlo se turna a la dirección jurídica y con un dictamen de presunta responsabilidad se les notifica de manera directa a quienes pudieran haber infringido la norma”.En otro tema, la funcionaria indicó que hay por lo menos dos procedimientos en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas, derivados de las actividades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la dependencia que dirige.En este sentido adelantó que en próximos días, la Secretaría de Finanzas interpongadrá una denuncia en el Órgano Estatal de Control, por este tema en el que se han revisado aspectos como el empréstito del crédito contratado con interacciones.Ortiz Medina dijo que los implicados atendían a cargos de primer nivel, y según avancen las revisiones de los casos serán interpuestas las denuncias formales para ratificarlas y concluir los procesos correspondientes. Agregar a favoritos sfp

finanzas

paula rey ortiz medina

normal superior de zacatecas

asf