Hallan cuerpo de hombre sin vida en Tepetongo

Fue mediante un reporte al Número de Emergencias 911 recibido antes de mediodía, que se reportó que sobre uno de los caminos de dicha localidad estaba tirada una persona, la cual a simple vista parecía ya no presentar signos de vida.



Al lugar arribaron los elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron los datos al encontrar boca abajo el cadáver de un hombre con visibles impactos de bala, por lo que rápidamente acordonaron la zona en espera del personal de Servicios Periciales.



De igual manera acudieron a la escena del hecho los agentes de la Policía Ministerial, donde indicaron que el muerto fue identificado como Roberto “N”, de 39 años de edad, ladrillero de oficio con domicilio en la población de Ermita de Guadalupe, perteneciente al municipio de Jerez.



Fue el propio hermano del fallecido quien hizo el reconocimiento del cuerpo, quien agregó que Roberto, había salido de su casa a bordo de una motocicleta desde aproximadamente las 5 de la tarde del domingo, sin tener conocimiento de él hasta el día de hoy.



Finalmente el equipo pericial recabó los indicios y efectuó el levantamiento de cuerpo para trasladarlo posteriormente al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le efectuaría la autopsia correspondiente; hasta el momento no se tiene información sobre los posibles agresores.



