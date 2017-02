​Hallan cuerpo de un hombre cerca de Unidad Deportiva de Guadalupe Redacción

El reporte fue recibido a las 4:45 de la tarde al Número de Emergencia 911, en el cual se notificaba sobre el hallazgo del cuerpo de una persona la cual no se movía, sobre un camino de terracería en las inmediaciones de dicho espacio deportivo.



Los primeros en llegar al lugar fueron los elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron la información al dar con el hombre, el cual ya no presentaban signos vitales, por lo que se dispusieron acordonar la zona en espera de las autoridades periciales y agentes ministeriales.



El personal del Servicios Periciales, precisó que la víctima presentó evidencia de golpes en el cuerpo, sin que por el momento se determinara si esa fue la causa probable de su fallecimiento, ya que no se descartó la posibilidad de que haya muerto por causas naturales.



Por el momento se desconoce la identidad del occiso, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley, la cual les permita saber la razón exacta de su muerte.



