Hallan irregularidades en 29 concesiones del transporte público 

Destacó que algunas de las concesiones fueron asignadas a funcionarios públicos y sus parientes.



Cabe destacar que fueron más de 387 expedientes revisados en los que solo se encontraron en 29 de ellos irregularidades, que serán investigados de forma individual.



Asimismo, en un comunicado del Gobierno del Estado, se informó que entre las irregularidades encontradas están que algunas fueron otorgadas a servidores públicos, otras no han entrado en operación dentro del plazo establecido por la Ley y algunas más se entregaron a familiares de servidores públicos.



Añadió que la SFP también encontró que en el proceso de entrega de concesiones no se realizó el estudio socioeconómico que marcaba la Ley.



"De los 387 expedientes que se revisaron, en 29 fueron encontradas las irregularidades o fallas que pueden ser determinantes para su posible cancelación", dijo Paula Rey Ortiz Medina.

Jehú Salas, coordinador General Jurídico, dio a conocer que partir del 16 de enero se notificará a los 29 concesionarios del transporte público que resultaron con las irregularidades determinantes y se iniciará el proceso para su posible revocación o extinción, garantizando en todo momento el derecho de audiencia a cada uno de los involucrados.



"La cancelación de las concesiones será determinada una vez que concluyan los 29 procedimientos individuales que habrán de notificare e iniciarse, derivado de la revisión que realizó la Secretaría de la Función Pública", señaló.

La secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, recordó que la revisión a las 387 concesiones se realizó por mandato del gobernador Alejandro Tello, atendiendo los principios de transparencia, legalidad y honestidad que rigen a la actual administración.



Fabiola Torres dio a conocer que el Estado de Zacatecas realiza mesas permanentes de trabajo con los concesionarios del transporte público para mejorar el servicio que se le brinda a la población.



Aumento al pasaje

Hasta el momento, no se aprobado un aumento al pasaje público; sin embargo, la Secretaría de Gobierno, a cargo de Fabiola Hilda Torres, detalló que de manera inminente si existirá un aumento debido a los costos del combustible.



Asimismo, informó que se está trabajando con el gobierno estatal en el tema del subsidio para el transporte.



