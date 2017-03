Hallan irregularidades por más de 225 mdp en gestiones de Layín Excélsior

El amigo Layín saltó a la fama durante las campañas electorales del pasado 2011, cuando en un evento aceptó robar pero “nomas poquito” del erario; sin embargo, de acuerdo a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN), durante su primer periodo como alcalde por el Partido Acción Nacional (2008-2011); resultados de las respectivas auditorias registran 318 observaciones.



Asimismo, las observaciones en cuestiones financieras y de obra pública suman un total de $85, 902, 718.96; mismos que implican afectaciones incorrectas de las partidas de gasto, bienes adquiridos y no registrados en el libro de bienes muebles e inmuebles, cancelación de saldos sin que exista evidencia de su recuperación, compras fraccionadas, adjudicación directa, control interno insuficiente, así como un monto observado como presunto daño o perjuicio a la hacienda pública que se refiere a cancelación de saldos sin que exista evidencia de su recuperación, comisiones por omisiones con cargo al gasto, faltantes de comprobación, la documentación comprobatoria sin justificación del gasto, negativa de información, entre otras.



En lo que a obra pública se refiere, las observaciones se encaminaron a fallas en los acuerdos, convenio adicional, deficiencias técnicas, faltante de comprobación, fianzas y un monto observado como presunto daño o perjuicio a la hacienda pública que se refiere a: fianzas, pagados no ejecutados, penas convencionales, volúmenes de trabajo pagados y no ejecutados.



Cerca de 86 millones de pesos son el faltante al que Hilario Ramírez Villanueva se refería en aquel momento de campaña para ser presidente municipal por segunda ocasión, pero ahora por la vía independiente, cuando en 2011 dijo haber robado poquito, pues aseguró la presidencia “estaba pobre”.



Tal “honestidad” le valió para que los sanblasenses de nueva cuenta votaran por él y tomará protesta un 19 de septiembre de 2011 como alcalde de San Blas, convirtiéndose en el primer edil independiente de Nayarit; catapultándose a la escena nacional por sus ocurrencias entre las que destacan levantarle la falda a una mujer frente a toda una multitud, aventar billetes a las personas, o realizar festejos monumentales por sus cumpleaños, en los que se presume se realiza un gasto superior a los 5 millones de pesos.



Durante su actual periodo como presidente municipal no se libra de las auditorias, siendo la ASEN quien hizo público que durante la actual gestión se realizan 67 observaciones, de las cuales 7 fueron solventadas, 12 recomendaciones, así como 35 procesos administrativos y 13 resarcitorios.



Además, la Auditoria Superior del Estado de Nayarit fiscalizó un monto de $139,636,238.52; tan solo en la cuenta pública 2015; los cuales se refieren a carencia o deficiencias en el control interno; carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; adquisiciones, arrendamientos y servicios; errores y omisiones de la información financiera que se integra por clasificaciones erróneas y operaciones, o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente; y un monto observado como presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública que se refiere a: falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; pagos improcedentes o en exceso.



Cabe señalar que pese a dichos señalamientos, Ramírez Villanueva entregó al Instituto Estatal Electoral 50 mil firmas y asegura que tiene otras 60 mil guardadas. por sí le descartan algunas, para ser candidato independiente a gobernador, para lo que se requiere 16 mil 348 firmas, equivalente al 2 por ciento del padrón electoral, con fecha de corte al 21 de diciembre de 2016.





