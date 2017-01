Hallan los cuerpos sin vida de 3 hombres en Pinos y uno más en estado de descomposición en Trancoso Redacción

En el caso de los tres cuerpos, fueron los propios pobladores de la comunidad Santa Fe, quienes reportaron alrededor de las 10 de la mañana de este sábado, la presencia de los cadáveres al Número de Emergencia 911.



Al lugar se trasladaron los efectivos de la Policía Municipal y Ministerial, para confirmar que la información al dar con los cuerpos sin vida de dos hombres en el predio llamado El Llanero.



Ambos estaban boca arriba y a tan solo cinco metros de distancia de separació, asimismo presentaban a simple vista impactos de arma de fuego, aún las autoridades Ministeriales precisaron que no se encontraron casquillos percutidos en el área.



Uno de los occisos traía consigo solo ropa interior, y el otro un pantalón de mezclilla azul marino, una playera color gris y tenis negros.



Posteriormente, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, los agentes Ministeriales notificaron la existencia de un tercer cuerpo sin vida de otro hombre, en una área donde pasta el ganado de la misma comunidad, ubicado a unos 800 metros de donde fueron localizados los otras víctimas.



Al igual que en la situación anterior, el occiso tenía heridas de bala, pero tampoco se hallaron casquillos cerca de la zona de los hechos, sin embargo, esto no descarta que hallan sido agredidos en ese lugar.



Mientras que a las 6 de la tarde del viernes, los habitantes igualmente alertaron a las autoridades sobre el cuerpo putrefacto de una persona en una presunta fosa clandestina.



Los oficiales de la Policía Ministerial, acudieron al sitio denominado como La Loma Resumidora, donde efectivamente dieron con lo que al parecer era una fosa.



A la llegada del personal de Servicios Periciales, se levantó un cadáver en alto grado descomposición, por lo que en este momento no se pudo precisar si se trataba de un hombre o una mujer, solo pudieron ser hallados unos tenis color rosa a un costado del cuerpo.



En ambos casos el personal de la Procuradoría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ), efectuó el peritaje correspondiente, sin que por el momento se tengan identificadas a las víctimas o se tengan indicios de los presuntos responsables.



