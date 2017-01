Hallan más de 47 mil pruebas falsas de VIH Excélsior

“Hay una brigada de cerca de 12 profesionales de Cofepris y de la subsecretaría de Desarrollo de la Secretaría de Salud (Ssa) que está trabajando en la ciudad de Xalapa, y hemos encontrado algunas deficiencias, sin duda alguna, pero todavía no podemos pronunciarnos en el sentido final, porque no hemos concluido los estudios.



“Algunos tendrán que prolongarse, por ejemplo, la búsqueda de casos que fueron atendidos ahí, pero hasta ahorita tampoco ha surgido alguna evidencia contundente al respecto, salvo que hemos encontrado desorden en el sistema de almacenamiento. “Cerca de 11 toneladas de medicamentos que han caducado, una cantidad muy importante de cerca de 47 mil pruebas de VIH que no sabemos todavía si fueron utilizadas o cuántas de ellas fueron utilizadas para detectar, que no cuentan con el registro sanitario, esto es, que no debieron haber sido adquiridas, vamos a proceder en cuanto terminemos. Y por supuesto que presentaremos las denuncias correspondientes”, dijo.

En entrevista posterior, José Narro Robles consideró que entre este miércoles y jueves las autoridades federales estarán en posibilidades de dar detalles de los descubrimientos hechos en el sistema de salud de Veracruz, a raíz de la revisión que se hace a partir de la denuncia pública del gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, de que hubo menores que recibieron falsos tratamientos contra el cáncer; que en lugar de quimioterapias recibieron agua destilada.



José Narro fue muy claro al decir que hasta el momento no han encontrado evidencia de que esas dosis se hubieran aplicado o que haya muerto una persona por esa situación.

“Nosotros no tenemos evidencia de algún fallecimiento a causa de esto. Nosotros estamos recabando la información de los expedientes clínicos y no nos consta, no tenemos evidencia científica en algún otro sentido de lo que estoy comentando”, dijo.

El titular de salud llamó a los padres de las niñas y niños con padecimientos de cáncer que viven en Veracruz a no cortar sus tratamientos, porque eso sería muy grave y recordó que el medicamento que se menciona como un fraude médico no se recomienda para el uso infantil.



Dijo que “en los próximos días empezaremos el análisis completo de los expedientes de pacientes que han sido tratados en el Centro Oncológico ubicado en Xalapa, y no puedo decirles ahorita cuánto nos va a llevar el análisis de todos los expedientes clínicos.”



Avalado y suprimido



Avastin (nombre genérico: bevacizumab) es una terapia dirigida que fue aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos para su uso en combinación con Taxol (nombre genérico: paclitaxel) en febrero de 2008 para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama negativo para HER2 metastásico que aún no recibieron quimioterapia para el cáncer de mama metastásico.



En noviembre de 2011 la FDA anunció que había suprimido la indicación de Avastin para el tratamiento del cáncer de mama, debido a que no se había demostrado que fuera seguro y eficaz para ese uso.



El medicamento propiamente dicho no se retiró del mercado, y los médicos lo siguen usando.





