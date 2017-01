Hallan muerta a ballena jorobada en Baja California Excélsior

Compartir: Liga Compartir: La ballena apareció muerta en el lugar denominado Punta Estrella. ( Excelsior ) (Sedena) atendieron el varamiento de una ballena jorobada adulta, que apareció muerta en el lugar denominado Punta Estrella, localizado a 20 kilómetros al sur de San Felipe, Baja California.



Al realizar la auscultación del ejemplar, el personal de Profepa no encontró evidencias de afectación por artes de pesca o actividad antropogénica (humana).



Debido a su avanzado estado de descomposición, no fue posible recabar muestras de tejidos que ayuden a determinar las posibles causas de muerte y varamiento.



La ballena era un adulto macho de 15 metros de longitud y de aproximadamente 12 toneladas de peso, de una especie protegida por la Norma Oficial Mexicana 059.



En consideración de que el ejemplar fue encontrado en una zona prácticamente deshabitada, donde no representa molestias por el mal olor que produce, ni tampoco riesgos para la salud pública.



Además de tener condiciones de alto oleaje y fuertes vientos, en apego a lo previsto en el artículo 57 del Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos, se dispuso su destino final en el lugar del hallazgo, detalló la Profepa en un comunicado de prensa.



