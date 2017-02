Hallan un auto abandonado Redacción

Se trataba de un Nissan, Tsuru, con placas americanas, gris, mismo que estaba sin volante ni palanca de las velocidades, le faltaba una parte del tablero, lo raro, es que tenía las llaves pegadas.



De inmediato los uniformados resguardaron el lugar y pidieron el apoyo de los elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) especializados contra el robo de automóviles.



Luego de un rato, los municipales se retiraron del lugar ya que les notificaron que los ministeriales no acudirían ya que no había una denuncia interpuesta por robo del Nissan.



