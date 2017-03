Hará la UAZ revisión estricta de convenios Alejandro Castañeda

“La universidad firma diferentes convenios con diferentes instancias, desde organismos públicos hasta organismos privados y en el 98% se llevan a cabo, desde trabajos de investigación, si hay que delimitar que en muchos convenios el trabajo y los resultados están latentes”, expresó el también exdirigente sindical.



Afirmó que en próximas fechas la UAZ subirá a una plataforma todos los convenios que tiene firmados con las instituciones para matizar las controversias que puedan surgir por la malversación de recursos.



“Vamos a hacer una demostración de los trabajos que realizan los investigadores en los diferentes rubros, le vamos a poner más atención a los convenios y vamos a revisar todo este tipo de resultados”, manifestó.



Sobre la destitución de Edmundo Guerrero, funcionario de la universidad involucrado, volvió a declarar que valorarán su caso y no quiso fijar una postura sobre si hubo desvío de recursos.



“La institución es de buena fe, entonces no todos los convenios van enfocados a ese tipo de trabajos que de manera natural estaban dando sus resultados no habíamos tenido este tipo de situaciones y en ese sentido tendríamos que estar verificando el tratamiento de los convenios”, expresó.



El rector Guzmán negó que la Delegación Zacatecas de Sagarpa haya tenido un acercamiento con la universidad.



En otro tema, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) firmó un convenio con International House que es una de las organizaciones de idiomas más grandes del mundo.



El rector Antonio Guzmán Fernández manifestó que el 10% de los docentes de la UAZ imparten el idioma inglés, además de que la institución se convierte en el enlace para radiar este tipo de beneficios para el estado.



“Esto es lo importante y la razón de ser de la universidad, con toda la coyuntura internacional se vuelve muy significativo más para un estado como Zacatecas y más para una universidad como la nuestra”, dijo.



El director de International House en México, Ariel López Torres, explicó que desde su acercamiento a Zacatecas en el año de 2005 se ha apoyado la formación y certificación de profesores de inglés. Explicó que la organización británica que representa cumple 67 años y en nuestro país, están desde hace 18 años.



Señaló que en todo el mundo se ofertan cursos a varios niveles, los que calificó de complicados y sofisticados pero cortos, donde se forman a los profesores en todo el mundo. En el 2016, se pasó los 5 millones de alumnos certificados y de esos, 153 mil fueron mexicanos, tomando en cuenta que 400 son de Zacatecas.



Indicó que su responsabilidad ahora es asegurarse que todos los mexicanos tengan el nivel para aspirar a alguna universidad de habla inglesa para estudiar una maestría o doctorado.



Cabe señalar que a través de este convenio se tratará de certificar el mayor número de profesores no sólo de la UAZ, y se certificará maestros de todos los niveles con estándares internacionales.



El coordinador del Área de Arte y Cultura, Cuitláhuac García Medina, calificó este paso como importante para la consecución de objetivos que impactan en elevar los indicadores académicos en el reforzamiento de las lenguas, específicamente el inglés.



