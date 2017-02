Harrison Ford tiene incidente con avión de pasajeros AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El actor de 74 años debía aterrizar su avioneta en una pista del Aeropuerto John Wayne en el condado de Orange el lunes, pero por error lo hizo en una pista de rodaje paralela, pasando por encima de un avión de American Airlines que aguardaba cerca, reportó la NBC el martes.



"¿Se suponía que ese avión de pasajeros iba estar debajo mío?", se escucha a Ford preguntar a los controladores de tráfico aéreo en una grabación, según el reporte de la NBC.



El vuelo 1456 de American Airlines, con 110 pasajeros y seis tripulantes, despegó sin incidentes a Dallas unos minutos después.



La publicista de Ford, Ina Treciokas, declinó hacer comentarios el martes por la tarde.



El vocero de la Administración Federal de Aviación Ian Gregor no pudo confirmar que Ford estaba piloteando el Aviat Husky que sobrevoló el Boeing 737, pero dijo que el piloto recibió y había leído las instrucciones de aterrizaje. No indicó qué tan alto iba el avión cuando pasó sobre el jet comercial.



La administración de aviación está investigando, dijo.



Ford colecciona aviones antiguos y tiene un amplio y buen historial como piloto, pero también ha tenido varios incidentes.



En marzo del 2015 resultó gravemente herido cuando su avioneta de la era de la Segunda Guerra Mundial se estrelló en un campo de golf en Los Ángeles al perder potencia poco después de despegar.



En 1999, Ford hizo un aterrizaje de emergencia con su helicóptero durante un vuelo de entrenamiento en el que él y el instructor practicaban giros en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles. Ford y el instructor salieron ilesos.



En el 2000, el viento lo obligó a realizar otro aterrizaje de emergencia con un Beechcraft Bonanza en el Aeropuerto Municipal de Lincoln en Nebraska. Ford y su pasajero resultaron ilesos cuando el avión golpeó la pista, pero las puntas de las alas sufrieron daños, dijeron funcionarios.



redaccion@imagenzac.com.mx SANTA ANA, California, EE.UU. (AP) — Harrison Ford tuvo un incidente potencialmente serio con un avión de pasajeros en un aeropuerto del sur de California, reportó NBC-TV.El actor de 74 años debía aterrizar su avioneta en una pista del Aeropuerto John Wayne en el condado de Orange el lunes, pero por error lo hizo en una pista de rodaje paralela, pasando por encima de un avión de American Airlines que aguardaba cerca, reportó la NBC el martes."¿Se suponía que ese avión de pasajeros iba estar debajo mío?", se escucha a Ford preguntar a los controladores de tráfico aéreo en una grabación, según el reporte de la NBC.El vuelo 1456 de American Airlines, con 110 pasajeros y seis tripulantes, despegó sin incidentes a Dallas unos minutos después.La publicista de Ford, Ina Treciokas, declinó hacer comentarios el martes por la tarde.El vocero de la Administración Federal de Aviación Ian Gregor no pudo confirmar que Ford estaba piloteando el Aviat Husky que sobrevoló el Boeing 737, pero dijo que el piloto recibió y había leído las instrucciones de aterrizaje. No indicó qué tan alto iba el avión cuando pasó sobre el jet comercial.La administración de aviación está investigando, dijo.Ford colecciona aviones antiguos y tiene un amplio y buen historial como piloto, pero también ha tenido varios incidentes.En marzo del 2015 resultó gravemente herido cuando su avioneta de la era de la Segunda Guerra Mundial se estrelló en un campo de golf en Los Ángeles al perder potencia poco después de despegar.En 1999, Ford hizo un aterrizaje de emergencia con su helicóptero durante un vuelo de entrenamiento en el que él y el instructor practicaban giros en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles. Ford y el instructor salieron ilesos.En el 2000, el viento lo obligó a realizar otro aterrizaje de emergencia con un Beechcraft Bonanza en el Aeropuerto Municipal de Lincoln en Nebraska. Ford y su pasajero resultaron ilesos cuando el avión golpeó la pista, pero las puntas de las alas sufrieron daños, dijeron funcionarios. Agregar a favoritos harrison ford

incidente

pasajeros

avión