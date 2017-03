Hasta en $13 mil ofrecen mascotas en la Fayuca Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Los precios de las mascotas van desde los 400 hasta los 13 mil pesos, aunque los vendedores indicaron que entre todos, no venden más de tres canes por fin de semana.



“La mayoría de la gente solo viene a ver a los perritos porque vienen a dar la vuelta a los puestos y como también traen a sus niños, pues pasan a verlos. Son poquitos los que vienen con la idea de una raza específica y con el dinero para comprarla”, aseguró un vendedor.



Entre las razas exhibidas, el french poodle es la opción más económica, mientras que ejemplares de american bully son ofrecidos en 13 mil pesos.



César Aguilar, criador de perros, aseguró que en su caso particular garantiza calidad en el aprovechamiento de sus animales por medio de certificaciones que se respaldan en certámenes ganados a nivel nacional.



“Nosotros tenemos aquí exhibidos a los animales también porque hay gente que ya conoce de nuestra trayectoria y viene específicamente a buscarnos. Pero si hay algunos compañeros que en cuanto nacen las camadas se las traen a venderlas y son perros que terminan muriéndose en poco tiempo porque no estuvieron bien cuidados”, expresó.



Con la aprobación de reformas y adiciones a la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado por los integrantes de la Legislatura local, se considera prohibida la exhibición de mascotas en tiendas especializadas. Es común que los animales domésticos sean reproducidos y comercializados sin apego a medidas sanitarias, legales y éticas, lo que deriva en el maltrato, abandono y muerte para una gran parte de ellos.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Al menos 20 personas se dedican a la venta de cachorros cada domingo en el mercado de la Fayuca. De estas, solo cinco ofrecen cachorros con su esquema de vacunación completo y la cartilla correspondiente.Los precios de las mascotas van desde los 400 hasta los 13 mil pesos, aunque los vendedores indicaron que entre todos, no venden más de tres canes por fin de semana.“La mayoría de la gente solo viene a ver a los perritos porque vienen a dar la vuelta a los puestos y como también traen a sus niños, pues pasan a verlos. Son poquitos los que vienen con la idea de una raza específica y con el dinero para comprarla”, aseguró un vendedor.Entre las razas exhibidas, el french poodle es la opción más económica, mientras que ejemplares de american bully son ofrecidos en 13 mil pesos.César Aguilar, criador de perros, aseguró que en su caso particular garantiza calidad en el aprovechamiento de sus animales por medio de certificaciones que se respaldan en certámenes ganados a nivel nacional.“Nosotros tenemos aquí exhibidos a los animales también porque hay gente que ya conoce de nuestra trayectoria y viene específicamente a buscarnos. Pero si hay algunos compañeros que en cuanto nacen las camadas se las traen a venderlas y son perros que terminan muriéndose en poco tiempo porque no estuvieron bien cuidados”, expresó.Con la aprobación de reformas y adiciones a la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado por los integrantes de la Legislatura local, se considera prohibida la exhibición de mascotas en tiendas especializadas. Es común que los animales domésticos sean reproducidos y comercializados sin apego a medidas sanitarias, legales y éticas, lo que deriva en el maltrato, abandono y muerte para una gran parte de ellos. Agregar a favoritos fayuca

mascotas

venta

zacatecas