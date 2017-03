Hasta tres años de cárcel a quien discrimine por religión o discapacidad Excélsior

elpais@imagenzac.com.mx La Cámara de Diputados avaló una reforma para aplicar de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad y hasta 200 días multa a quien actúe contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y las libertades de las personas mediante el despojo o atente contra la propiedad privada por razones de religión y discapacidad.El diputado del PES, Eric Flores, uno de los promoventes, expuso que la reforma al artículo 149 Ter del Código Penal Federal es debido a que no se había querido aceptar la “triste realidad”, pues miles de mexicanos son despojados de sus posesiones por no ser parte de la mayoría religiosa del país.La diputada del PVEM, Lía Limón, expuso que en México se presentan aún situaciones de exclusión social debido a la intolerancia religiosa, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Agregar a favoritos cárcer

