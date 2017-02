Hay 260 burócratas de Fresnillo que tienen antigüedad para ser basificados Alejandro Wong

Estos empleados tienen de servicio en la presidencia al menos 6 años, por lo que cumplen con el tiempo requerido en el Artículo 8 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas.



En un informe de la presidencia, que se hizo para detallar los motivos por los que estos 260 empleados no están basificados, se indicó que “el sindicato no lo ha requerido o autorizado”.



Esta respuesta fue enviada por el coordinador de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fresnillo, José Humberto Venegas Badillo.



En su escrito también recuerda que para ser basificado, se debe tener disponibilidad en el catálogo de puestos.



Un sector de trabajadores que se desempeñan como eventuales tienen la función de auxiliares para diferentes departamentos, aunque hay quienes también son coordinadores o asesores.



En esta condición también están veladores, barrenderos, peones, intendentes, choferes e instructores, entre otros.



