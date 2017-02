Hay dos nuevos camiones para recolección de basura Redacción

Estos vehículos de inmediato fueron enviados a recorrer las colonias en las que el servicio no se brinda con regularidad.



Las autoridades municipales resaltaron que estas unidades son el fruto de las gestiones que se hicieron con la iniciativa privada y adelantaron que, en breve, se adjuntará un camión más al parque vehicular del Departamento de Limpia.



En el ayuntamiento esperan continuar con las gestiones hasta que, dijeron, se puedan tener mínimo seis unidades para que, al final de esta administración, se hayan incorporado 10 camiones a la recolección de basura para, así, dar un servicio más eficiente.



Las autoridades señalaron que han realizado gestiones con empresarios, constructores y representantes de la iniciativa privada a quienes han pedido ser solidarios en el tema de la recolección de la basura y los servicios públicos.



Resaltaron que “ellos generosamente nos han donado estos camiones, como el caso de Oxxo”.

Externaron que con las nuevas unidades se privilegiará el servicio donde hay más concentración de población y explicaron que una de ellas recorrá las colonias Colinas del Padre, Felipe Ángeles y Las Huertas; mientras que la otra, cubrirá alguna de las 79 rutas trazadas.



Precisaron que que no hay cobros para brindar el servicio a los negocios, aunque en instituciones como el IMSS o el ISSSTE, donde se hace un gran acopio de residuos, se está visitando a los titulares con el ánimo de que pudieran hacer alguna aportación en medida de lo posible, o contribuir con algún otro vehículo.



La presidencia municipal pretende iniciar un trabajo de concientización para poner contenedores “y obviar el tiempo de recolección” en el que se comprometan a recoger los deshechos de manera puntual y, con ello, evitar recorridos, tiempo y combustible.



Para ello, explicaron, se ha pensado en zonas habitacionales en las que habría una mayor participación ciudadana como los fraccionamientos Villa Verde, Tahona, Colinas 1 y 2, donde podrían ampliar las rutas a otras áreas donde no se brinda el servicio de manera adecuada.



Actualmente el parque vehicular del Departamento de Limpia se compone por 40 camiones, de los cuales 32 están en funcionamiento y ocho están en el taller mecánico del municipio pues requieren reparaciones mayores de motor.



