Hay guardias permanentes en Recaudación; manifestantes esperan respuesta de la autoridad

Los inconformes, quienes desde el sábado tomaron nuevamente el acceso a las oficinas de la recaudación, informaron que continuarán en la lucha con las guardias permanentes.



Destacaron que este jueves se presentaron nuevamente algunas policías ministeriales a romper los candados, pero al no acudir a laborar los trabajadores se retiraron del lugar, por lo que determinaron ya no retirarse a las 3 de la tarde como lo hacían en días pasados.



En el lugar instalaron anafres para calentarse durante la madrugada, pues aseguran que no liberarán las oficinas de recaudación, hasta tener una respuesta de las autoridades, las cuales no se ha dado una respuesta hasta el momento. Manifestaron que el próximo domingo continuarán las protestas en el centro de la ciudad con una marcha que saldrá de la glorieta García Salinas.



