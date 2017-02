Hay más de 20 mil usuarios en la lista negra de la JIAPAZ Karina Navarrete

ZACATECAS.- Más de 20 mil usuarios se encuentran en el padrón de tomas irregulares, personas morosas y multas, expresó Víctor Rentería López titular de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ). "Para nosotros es muy distinto una persona que se está robando el agua a aquella persona que tiene una toma irregular, ya que no es lo mismo suministrar el líquido a una casa habitación que a un negocio", dijo. Para el cierre del mes de enero la JIAPAZ emitió 10 mil invitaciones para que los usuarios se regularicen en el pago del servicio, que en total representa un recurso de 20 millones de pesos. "Esperamos tener una respuesta positiva de todos ellos, los que no vengan o se reporten con nosotros tendremos que hacerles una segunda notificación y posteriormente la creación de un crédito fiscal", expresó.

Destacó que las personas que incumplen con el pago del suministro representan el 10% de un total de 122 mil tomas domiciliarias que se encuentran a su cargo.



Asimismo anunció que se está llevando a cabo la regularización de tomas casa por casa, a cargo del área de cobranza, a los cerca de 20 mil usuarios que están bajo los conceptos de tomas irregulares, baja temporal y personas morosas, con lo que se pretende una recaudación para el mismo organismo.



Rentería López detalló que los usuarios solo pagan cerca de 8 pesos por metro cúbico de agua, mientras al organismo le cuesta 35 pesos aproximadamente, “tenemos un servicio subsidiado 5 veces más de lo que cuesta”.



Por lo que exhortó a la ciudadanía a ser coparticipes en la detección de fugas, tomas irregulares y en el cuidado del vital líquido.



Agregó que en el Plan de Operación 2017 se implementaran nuevos proyectos para recaudar más ingresos, sin que represente un aumento a las tarifas de la Jiapaz, como la venta de aguas tratadas para el riego de jardines con un costo aproximado de 250 pesos, para las personas, colonias o empresas que la soliciten.



