Hay mayor probabilidad de que dólar baje con la llegada Trump: Meade Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Confió en que, poco a poco se reduzca la incertidumbre provocada por el resultado de la elección de EU; descarta que haya planeación para liberar nuevo ‘gasolinazo’ en febrero. Foto: Archivo Cuartoscuro



En entrevista televisiva, el encargado de la política hacendaria del país refirió que, es difícil dar una proyección certera de cómo se posicionará el peso frente al dólar, una vez que inicie el gobierno de Donald Trump, sin embargo, dijo que, hay mayores posibilidades de que la moneda nacional obtenga una mejor ventaja.

Es previsible que, (el dólar) se siga depreciando. Lo que tenemos es un amplio grado de incertidumbre, lo que vamos a tratar de hacer es acotarlo, eso conviene a México y a Estados Unidos, una relación que ha generado valor para ambos”, indicó.

Meade Kuribreña manifestó que, con medida que vayan reflejándose los resultados de las medidas de protección económica del país y se vaya estabilizando el contexto internacional, se podrá mejorar las condiciones del entorno nacional. Y en la medida que vayamos encontrando menores elementos de incertidumbre, y los mercados reconocer las fortalezas que tiene la economía mexicana, eso haría posible que el tipo de cambio se regresara, pero de nuevo, difícil pronosticar cuando se trata del futuro, sobre todo cuando se trata de una incertidumbre con enormes propuestas”, precisó.

¿HABRÁ ‘GASOLINAZO’ EN FEBRERO?



El titular de la SHCP afirmó que, por parte del gobierno mexicano no existe una previsión de liberar un nuevo ‘gasolinazo’ para el mes de febrero, sin embargo, explicó que, de registrarse un incremento en el precio de los combustibles, sería porque también subieron los costos a nivel internacional.



Por tanto, refirió que, en la determinación del precio de los combustibles confluyen diversos actores, sobre los cuales, el gobierno no tiene influencia alguna: Tenemos en frente enorme volatilidad, y estamos esperando para ver cuál es el entorno que tenemos hacia febrero, qué pasa con nuestro tipo de cambio, que es la variable que hoy se está moviendo, el precio del petróleo se ha movido poco, y de la combinación de estos resultara lo que pase con los precios de las gasolinas”, expuso.

En ese sentido, recordó que, el precio de la gasolina se determina por tres factores fundamentales: Precio del petróleo

Precio de la gasolina

Márgenes de refinación



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade señaló que, México realiza esfuerzos para ‘diluir la incertidumbre’ que se ha provocado por diversos factores internacionales, tales como el triunfo de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ante lo cual, confió en que su inicio de funciones contribuya a la estabilización del tipo cambiario.En entrevista televisiva, el encargado de la política hacendaria del país refirió que, es difícil dar una proyección certera de cómo se posicionará el peso frente al dólar, una vez que inicie el gobierno de Donald Trump, sin embargo, dijo que, hay mayores posibilidades de que la moneda nacional obtenga una mejor ventaja.Meade Kuribreña manifestó que, con medida que vayan reflejándose los resultados de las medidas de protección económica del país y se vaya estabilizando el contexto internacional, se podrá mejorar las condiciones del entorno nacional.El titular de la SHCP afirmó que, por parte del gobierno mexicano no existe una previsión de liberar un nuevo ‘gasolinazo’ para el mes de febrero, sin embargo, explicó que, de registrarse un incremento en el precio de los combustibles, sería porque también subieron los costos a nivel internacional.Por tanto, refirió que, en la determinación del precio de los combustibles confluyen diversos actores, sobre los cuales, el gobierno no tiene influencia alguna:En ese sentido, recordó que, el precio de la gasolina se determina por tres factores fundamentales: Agregar a favoritos josé antonio meade kuribreña

shcp

méxico

gasolinazo 2017

dólar

donald trump