Reportan hoteleros un aumento en la cancelación de reservaciones Hay menos turistas a causa del desabasto de gasolina Noé Marín

Explicó que la mayoría de los visitantes ingresan al estado vía terrestre en sus propios vehículos por lo que algunos decidieron posponer el viaje debido a que no obtuvieron una certeza por parte de las gasolineras en el abasto del combustible para poder asegurar su traslado. “Nos ha afectado con algunas cancelaciones porque la gente no se arriesga a salir si no tiene la certeza de que va a poder recargar combustible”, dijo. Aunque aún no se tienen las cifras oficiales, pues la industria hotelera realiza el recuento al finalizar este periodo vacacional, apuntó que en los municipios más grandes del estado se pretendió alcanzar el 60% de la ocupación.



Resaltó que esta temporada Zacatecas tuvo puntos a su favor, como la estabilidad del clima en esta temporada lo que facilitó la afluencia turística; sin embargo, reiteró, el desabasto del hidrocarburo disminuyó el tiempo de estancia previsto por los visitantes.



Explicó que algunos turistas redujeron los días que pretendían permanecer en territorio zacatecano porque no quisieron quedarse sin combustible para regresar a sus lugares de origen.



Turistas temen quedarse sin gasolina

Algunos turistas entrevistados aseguraron que decidieron no reservar más días en el hotel y reducir el tiempo de estancia en la capital porque temieron que el desabasto de gasolina representara un gasto extra.



Señalaron que prefieren quedarse sin gasolina en la ciudad donde viven y no en una ajena, ya que este tipo de situaciones se prestan para extorsiones y consideran que ellos, los turistas, son el sector más vulnerable.



Los restaurantes superan sus expectativas



Por su parte Víctor Legaspi, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, dijo que el periodo del 15 al 25 de diciembre fue el más fuerte para la industria en el estado.



Aseguró que la falta de gasolina no representó un problema para la afluencia de turistas en los restaurantes pues “se superaron las expectativas”.



Asimismo precisó que, de entre la variedad gastronómica que se oferta, los turistas prefirieron los platillos tradicionales de la región.



Por su parte, algunos artesanos entrevistados aseguraron que aumentó la venta de sus productos más de un 30%.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- Luego de que pasara el fin de semana fuerte para las empresas turísticas de la entidad, Raúl Muñoz del Cojo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas, dijo que se obtuvo una buena ocupación pero se registraron bajas provocadas por el desabasto de gasolina que afecta a la región

