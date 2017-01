Hay opciones para el pago del muro en la frontera AP

Donald Trump: "Nuestro país necesita fronteras fuertes y depuración extrema AHORA. Miren lo que está pasando por toda Europa y, de hecho, el mundo, un lío horrible!".



​WASHINGTON, DC/AP.- La Casa Blanca dice que tiene "varias opciones" para determinar si México pagará por el muro en la frontera con Estados Unidos que el presidente Donald Trump ha prometido.



El secretario de la presidencia Reince Priebus dijo al programa "Face the Nation" de la CBS que hay "una amplia gama de opciones" que podrían incluir impuestos a productos transportados en la frontera, impuestos a importaciones y exportaciones, o multas a narcotraficantes o a personas que entren a Estados Unidos de manera ilegal.



Priebus dijo que el tema está en su fase de planificación temprana y que lo importante es que Trump está cumpliendo su promesa de construir el muro.



Durante la campaña, Trump reiteradamente dijo que México pagaría por la construcción del muro. México ha dejado en claro que ello no va a ocurrir.



​El presidente mexicano Enrique Peña Nieto canceló una reunión que tenía programada con Trump la semana pasada en medio de tensiones sobre el tema.



