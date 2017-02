Hay puestos sin autorizar en el Cobaez Redacción

Y es que para cumplir con la demanda de educación media superior, se han abierto planteles que tienen en trámite su certificación y reconocimiento por parte de la Federación.



La Extensión El Obraje del plantel de Pinos, por ejemplo, está en proceso de regularización. Por ello, el puesto del subdirector responsable, Edder Martín Hernández Cárdenas no está autorizado, pero se ejerce por necesidades del servicio. Este plantel se ha destacado en la región en actividades académicas.



En similares condiciones está el plantel de Joaquín Amaro que dirige Nicolás Ávila Álvarez, al igual que el de Mezquital del Oro, cuyo responsable es Carlos Fang.



Un caso distinto es el de Efrán Ávila Baez, director C, del plantel Víctor Rosales, quien desde el 2012 se desempeña como coordinador de zona “y por necesidades del servicio se tuvo que mantener el puesto que traía, debido a que no se tienen plazas disponibles de coordinador de zona”.



Ávila Báez, a quien reportan con un salario neto de 17 918 mil pesos, habría continuado cobrando en este puesto hasta su jubilación, que según el informe fue en “enero del presente”. Por ello, se indicó que el trabajo que realiza no es el mismo por el que está cobrando. De la lista de directores es quien aparece con las percepciones más altas.



Julio César García Sánchez, director A en el turno vespertino del plantel Ana María Irma Maldonado, tampoco tiene autorizado su puesto, debido a que su escuela no ha concluido los procesos de reconocimiento por parte de la Federación.



En el informe del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) se indica que ninguno de los docentes que se desempeña como director o subdirector se ha visto beneficiado con el pago de compensación y/o estímulo a mandos medios y superiores.



