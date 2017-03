Hay que dar paso a una Fiscalía sin temores ni rencores: Flores Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El aspirante a dicho cargo, Edgardo Flores Campbell, aseguró que de ser elegido no se prestará a simulaciones; quien ocupe el cargo debe garantizar la continuidad Hay que dar paso a una fiscalía de transición con sistematización de procesos, sin temores, ni rencores. Con objetividad y contundencia”, dijo.

El aspirante a fiscal calificó como un “cáncer que nos está carcomiendo” a la problemática de la corrupción, la cual debe ser combatida para dar un mensaje al mundo sobre las acciones de México en la materia.



Sobre las cualidades y el trabajo del fiscal afirmó al periodista Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, que quien sea elegido fiscal deberá trabajar en una oficina y con su equipo para evitar cualquier acto de desconfianza.

Quien sea fiscal lo será hasta 2018 y para mí es suficiente para sentar las bases. El fiscal debe ser de transición; tener la noción de la administración pública, de evaluar al personal con control de confianza, implementar una logística para la oficina”, afirmó.

Flores Campbell indicó que, si bien la fiscalía ya debería estar trabajando desde hace tres años, ha solicitado a los senadores tomar en cuenta, entre otros aspectos, los resultados que ha tenido cada uno de los 31 candidatos a la fiscalía en materia de lucha contra la corrupción. No me voy a prestar a una simulación y he venido pidiendo a senadores que se antepongan las experiencias, las capacidades y los resultados en la materia”, aseveró.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El maestro Edgardo Flores Campbell aseguró que la Fiscalía Anticorrupción, la cual busca dirigir, debe ser una que sea transitoria para que ésta sea “fuerte y sólida, y de esa manera no haya debilidades institucionales”.El aspirante a fiscal calificó como un “cáncer que nos está carcomiendo” a la problemática de la corrupción, la cual debe ser combatida para dar un mensaje al mundo sobre las acciones de México en la materia.Sobre las cualidades y el trabajo del fiscal afirmó al periodista Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, que quien sea elegido fiscal deberá trabajar en una oficina y con su equipo para evitar cualquier acto de desconfianza.Flores Campbell indicó que, si bien la fiscalía ya debería estar trabajando desde hace tres años, ha solicitado a los senadores tomar en cuenta, entre otros aspectos, los resultados que ha tenido cada uno de los 31 candidatos a la fiscalía en materia de lucha contra la corrupción. Agregar a favoritos fiscalía

edgardo flores campbell

anticorrupción

méxico