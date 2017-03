Hay que frenar discurso de odio de Trump contra mexicanos: Margarita Zavala Excélsior

La exprimera dama explicó en entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, que la narrativa del mandatario estadunidense afecta a los connacionales que radican aquí y en EU; además, siempre está relacionado con el crimen organizado, el terrorismo y las drogas.



Por ello, consideró importante que actores políticos viajen constantemente a esa nación, como lo hará ella a Washington en los próximos días.

Es importante que paremos ese discurso de odio que tiene que ver con los mexicanos allá y que afecta a los mexicanos. Está bien que nosotros vayamos a EU no sólo como gobierno, sino como mexicanos”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre las acciones que está tomando el Gobierno federalpara hacer frente a las medidas del magnate, Zavala consideró que, si bien éste ha reaccionado lento, comienza a tomar rumbos claros, por lo que “debe tener fuerza y un buen plan, principalmente, en el tema migratorio”.



Yo me veo dialogando con Trump y cualquier presidente. Sé la fuerza que tiene México y no me da miedo porque entiendo la relación que tiene nuestro país con esa nación y otras: Margarita Zavala.



El migrante quiere quedarse en EU, porque allá tiene su vida y trabajo, por ello necesita un Estado fuerte”, aseguró.



Explicó que, en torno a las medidas adoptadas por la administración de Trump en contra de México, éstas deben ser respondidas no sólo con respecto a los aranceles, ya que también puede no depender de las importaciones de maíz de EU diversificando el comercio, por ejemplo, con Brasil y Argentina.

Vamos a diversificar las exportaciones e importaciones. No sólo es de poner aranceles. Cualquier medida contra nosotros debemos regresarlas, como el condicionar la compra del maíz a EU para mejor adquirirlo en otros países”, dijo Margarita Zavala.

Además, en el marco de los comicios presidenciales de 2018 en México, la precandidata panista aseguró que se ve manteniendo reuniones con Trump, en referencia a una posibilidad de ser la primera presidenta del país.

Yo me veo dialogando con Trump y cualquier presidente. Sé la fuerza que tiene México y no me da miedo porque entiendo la relación que tiene nuestro país con esa nación y otras”, aseveró.



pan

méxico

donald trump