He suspendido a más de 230 funcionarios corruptos: aspirante a fiscal

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



El ciudadano dijo para Imagen Informativa Primera Emisión que ‘tengo 12 años de servir a México’ en el servicio público ‘combatiendo a la corrupción’. También ha sido director de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y contralor de Petróleos Mexicanos(Pemex). Esa experiencia es la que pondré al servicio de mi país para un tema que cobra relevancia sin precedentes. La mayor incidencia de corrupción ocurre en la realización de trámites de orden administrativo por parte de ciudadanos (de a pie); pero la corrupción en las élites políticas se da en el ejercicio del puesto: obras públicas, servicios” básico para la comunidad.

Asimismo, en las concesiones y licitaciones para con la iniciativa privada; llamó a que la persona que surja victoriosa para este puesto público debe conocer la ‘Ley de Adquisiciones y Obras’ y dominar el contenido del ‘Código Penal: esa’ bilateralidad de conocimientos del Derecho administrativo es menester para presidir la Fiscalía Anticorrupción. La corrupción no es un fenómeno privativo de México; sucede en muchos otros países, porque los montos que ejerce en sus obras y deberes son muy elevados y los servidores tienen disposiciones a los que no se ajustan, prevén empresas fantasmas, contratos indebidos, tráfico de influencias, cohecho, atribuciones y facultades ajenas”.

Anotó que esta diversificación de 'apologías delictivas en el estado' se pueden erradicar. La Auditoría ha presentado más de 700 denuncias ante el Ministerio Público (MP) y sólo se tienen siete casos con órdenes de aprehensión: el uno por ciento. En lo administrativo inhabilité por responsabilidad a más de 250integrantes del (MP), agentes y peritos.



