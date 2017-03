Henry Cavill se une al elenco de 'Misión: Imposible 6' Excélsior

​La noticia fue confirmada por el director Christopher McQuarrie, quien mediante sus redes sociales lanzó la invitación al actor. Dígame @henrycavill. Tuve una idea. Estaría interesado en tener un papel para la sexta entrega de 'Misión: Imposible'. Sin presiones”, escribió el cineasta en un pie de foto de una instantánea en la que se puede ver una montaña y de fondo un río.

Posteriormente, Cavill contestó por la misma vía: “¿Cómo le voy a decir que no al hombre del peinado perfecto?... con lo que comienza una especie de conversación en la que McQuarrie advierte a lo que se enfrentará en el rodaje como mucha acción, motocicletas y acrobacias. Oh ok ... lo estoy!", finaliza Cavill, cuya respuesta fue replicada por diversos medios internacionales, entre ellos The Hollywood Reporter.

Hasta el momento se sabe que Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg y Jeremy Renner están confirmados para la película.



