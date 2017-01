#Video Heridos por arma de fuego identifican a Alcalde Pérez como el agresor Silvia Vanegas

JEREZ.- Tres de los cuatro jóvenes heridos por arma de fuego, en la autopista Zacatecas–Jerez a la altura de la Zona de Tolerancia, identificaron al exdirector de Seguridad Pública, Víctor Hugo Alcalde Pérez como el responsable de la agresión en su contra.De los heridos, solo uno permanece internado en el Hospital General de Zacatecas (HGZ), por la gravedad de las heridas, pues recibió disparos en el pecho.Este lunes, a Genaro, uno de los heridos, le fueron retirados los puntos, tras haber sido sometido a dos cirugías, una de ellas para extraer hueso de cadera y reconstruir su codo.Aunque se reporta fuera de peligro, deberá esperar para que sanen los cuatro impactos de bala que recibió.Genaro, quien se negó a dar su apellido por temor a represalias, fue dado de alta hace una semana del Hospital General de Jerez (HGJ).El pasado 15 de enero, haciendo uso de su arma de cargo y por supuestas rencillas, Alcalde Pérez atacó a los jóvenes y un día después renunció a la dirección de la corporación municipal.Manifestó que fue quien recibió más impactos pese a que él no conoció a director y no peleó con él como su amigo al que le disparó en tres ocasiones en el pecho.Reconoció que uno de las afectados y el funcionario se disputaban a una mujer, pero fue en la carretera donde se registró la riña y aclaró que eran 6 amigos los que fueron por cerveza a la zona, uno de ellos escapo, otro más no presentó ninguna lesión y cuatro resultaron heridos.El afectado, dijo que sólo espera poder salir del Hospital para ratificar su denuncia y afirmó que hasta el momento no han tenido comunicación con el presidente municipal.

