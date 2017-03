Hij@s de la Luna y AFZ promueven el arte femenino

La muestra reúne piezas de 40 artistas zacatecanas que incluyen técnicas como el óleo sobre tela, grabado, fotografía digital y escultura en barro, con la temática de La mujer y su entorno.



Durante la exposición el director de la Alianza Francesa Zacatecas, Juan Francisco Delgadillo Morales, destacó que en la institución buscan que la sociedad no tenga barreras de lenguaje ni de pensamiento, por lo que para ellos es un honor albergar una muestra que invita a las personas a ser incluyentes en cualquier sentido.



La muestra fue inaugurada por el director de la institución junto a la coordinadora del colectivo, Sarah Ortiz, yla diputada María Elena Ortega.



Ortega invitó a hombres y mujeres a seguir luchando para que los derechos sean reconocidos y sobre todo a que el papel de la mujer en la sociedad zacatecana no sea menospreciado.



Isaura Sánchez e Indalecio Rivera participaron con su texto Los encuentros sin paraíso, la mujer es la vida, además de un poema acerca de las muertas de Juárez interpretado por integrantes del colectivo.

La exposición estará abierta hasta el 24 de marzo como preámbulo de la Semana de la Diversidad Sexual organizado por Hij@s de la Luna.



arte

cultura

día internacional de la mujer