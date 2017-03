Hijo de El Azul se fuga del penal de Culiacán Excélsior

Después del medio día, las autoridades fueron informadas de la posible evasión de un interno, por lo que se desplegó un importante operativo dentro y fuera del penal de Culiacán, las autoridades informaron que después de una revisión rápida no han logrado localizar a dicho interno, integrante del Cártel del Pacífico.



La Secretaría de Seguridad Pública descarta que se haya registrado un motín o que haya escapado con lujo de violencia, pero a un no saben cómo logró evadir a las autoridades.



La autoridad local indicó que, se realiza un nuevo pase de lista entre los reclusos para verificar que no falte otro de los más de 2 mil 500 internos que tienen bajo resguardo.



Cabe mencionar que, la movilización al interior y exterior del penal de Culiacán inició poco después de las 14:30 horas, momento en el cual se reportó la situación.



Fueron suspendidas las visitas de los internos y se dio paso al despliegue operativo por parte de diversas corporaciones policiales.



Recientemente, la Procuraduría General de la República (PGR) notificó a Juan José Esparragoza Monzón, alias “El Negro”, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, la solicitud del gobierno de Estados Unidos para ser extraditado por delitos de Asociación Delictuosa y Contra la Salud.



