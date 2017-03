Hijos de migrantes, rechazados en México por no hablar español Excélsior

Tal es el caso de la pequeña María, quien regresó al estado junto a su madre, Esmeralda Gallegos, por miedo a la política migratoria del magnate republicano. "Entonces dije, yo ya no me sentía muy bien allá, por mi enfermedad y todo; yo le dije a mi niña: ¿sabes qué?, entonces vámonos (…). Y me decidí, yo dije que al cabo si yo muero allá que se quede con mis papaces”, comentó Gallegos. Su hija María, es quien más ha resentido éste episodio, con ciudadanía americana y sin dominar el español tuvo que aguantar el rechazo de sus nuevos compañeros. "Pues cuando llegué por primera vez, pues ya ve que la gente ¿pues quién es ella? y así, y pues ya les dije de dónde venía y todo eso pues me decían pues que no, que pues que ¡hay mírenla, se cree mucho! y así y así y así”.

Éste viacrucis lo viven decenas de menores que al igual que María sufren violencia en la tierra de sus padres.



