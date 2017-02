Historiador zacatecano escribió un libro sobre la Inquisición Manuel González Ramírez

Aprovechamos la oportunidad y adquirimos algunas de ellas con la intención de enriquecer la biblioteca de la Crónica de Zacatecas.



En ese lote venía una interesantísima obra que hasta el momento no habíamos tenido el privilegio de conocer ni de tener en nuestras manos. Se trata de un libro del notable historiador zacatecano Alfonso Toro, al que tituló: La familia Carvajal.



Es un estudio histórico sobre los judíos y la Inquisición de la Nueva España en el siglo 16, basado en documentos originales que en su gran mayoría son poco conocidos y que se conservan en el Archivo General de la Nación de México. Este libro fue impreso por Editorial Patria en 1977.



En el prólogo, nuestro coterráneo Alfonso Toro nos habla de esa especial atracción que desde sus años mozos sintió por el tema de la Inquisición.



Cuando ya era un investigador profesional se acercó al Archivo General de la Nación para explorar los manuscritos del Ramo Inquisición. ¿Y qué fue lo que ahí encontró? Dejemos que él nos lo diga: “El estudio del archivo inquisitorial, me reveló el grandísimo partido que de él podría sacarse, para el perfecto conocimiento de la vida colonial, muy especialmente de los siglos XVI y XVII”.

Ahí también nos explica que el temido tribunal del Santo Oficio tenía muchas facultades para proceder. Esta institución estaba encargada, no sólo de perseguir la herejía, sino también de poner el alto a las malas costumbres, procedía no sólo contra los judíos, mahometanos, herejes, cismáticos, apóstatas, blasfemos, lectores de libros prohibidos, brujos, hechiceros, sortílegos, íncubos y súcubos; sino también contra los amancebados, polígamos, solicitantes en el confesionario, sacerdotes fingidos, etcétera, etcétera.



Los procesos contra tales delincuentes, tendían por su naturaleza misma y por la práctica seguida en el Santo Oficio, a averiguar, no sólo lo inmediatamente tocante a la falta o delito de los acusados, sino a tratar de penetrar sus más íntimos pensamientos, sus más recónditos secretos y los más minuciosos detalles de toda su vida anterior y la de sus antepasados y amigos.



Aún cuando los acusados comenzaban por ocultar muchas cosas y por negar, casi siempre, que hubieran cometido falta alguna; unas veces, convictos por las declaraciones de testigos para ellos desconocidos, ya que todo el procedimiento inquisitorial era secreto; otras, aterrorizados por el tormento o acosados por sus remordimientos, acababan por hacer relaciones detalladas de su vida y confesión general de todos sus pecados, a los que ellos consideraban como tales.



Si a esto se agrega que siempre que el Santo Oficio procedía contra cualquier persona y se le confiscaban todos sus bienes muebles e inmuebles. Y a propósito de estos últimos, en estos expedientes inquisitoriales se encuentran elementos para conocer, no sólo la vida espiritual de aquellas gentes, sino un grandísimo acervo de noticias sobre indumentaria, mobiliario, herramientas, usos y costumbres, difícil de hallar en otras partes.



Estos documentos también denunciaban los delitos de los jueces encargados de mantener la pureza de la fe y las buenas costumbres y ponen al descubierto los muchos abusos que no sólo quedaban impunes, sino que las más de las veces se premiaban con ascensos, mitras y canonjías.



En fin, estos archivos guardan una cantidad de documentos que nos ayudan a conocer de cerca al Tribunal de la Inquisición y una parte importante de la sociedad de aquella lejana época.



Toda esta información le resultó de gran utilidad al maestro Alfonso Toro para que pudiera escribir y sacar a la luz este libro de 722 páginas sobre la Inquisición de la Nueva España en el siglo 16, y explora de manera especial el caso de la Familia Carvajal que estuvo viviendo en aquella época, aquí en la ciudad de Zacatecas.



Y por cierto, un dato curioso: Hace algunos años el contenido de este libro sirvió para escribir parte del guión de una telenovela, cuyos primeros capítulos fueron grabados en Zacatecas. ¿La recuerda? Estamos hablando del El extraño retorno de Diana Salazar, protagonizada por Lucía Méndez.



Aún recordamos aquella escandalosa noticia de que una de las divas mexicanas de moda estaban por llegar a Zacatecas. Muchas personas de la capital y de otros municipios circunvecinos fueron contratados como extras. Una de las locaciones principales fue la plaza de armas, donde se rodaron escenas de la vida cotidiana de la época virreinal.



En una de ellas, la actriz que encarnaba a uno de los personajes principales fue procesada y condenada a morir en la hoguera. Esta telenovela se transmitió por televisión abierta de abril de 1988 a enero de 1989.



Asimismo, ese libro de Toro, también fue utilizado como sustento informativo para el guión de la película El Santo Oficio, filmada en 1973, y utilizaron diversas locaciones de la ciudad de Guanajuato.



Así que si quiere saber más sobre los hallazgos que nuestro muy ilustre historiador Alfonso Toro realizó en los archivos de la Inquisición de México y, en particular, todo lo relacionado con la famosa familia Carvajal que hizo historia en el Zacatecas del siglo 16, lo invitamos a conocer, leer y disfrutar del contenido de este revelador libro.



Al menos ya tenemos un ejemplar disponible en la Crónica de Zacatecas y forma parte de un gran acervo bibliográfico de temas y autores zacatecanos que nos acercan al conocimiento de nuestro rico y fecundo pasado.

*Cronista de Zacatecas



