Hombre asesina a su hijastra; madre sabía que la golpeaba

El pasado 16 de diciembre, la FGE recibió el reporte de una menor fallecida presuntamente a consecuencia de un accidente automovilístico en el Hospital Integral del municipio de Nuevo Casas Grandes, de acuerdo a lo manifestado por la madre.



Sin embargo, al momento en que los agentes ministeriales dieron vista a las heridas que presentaba la niña, se percataron de que las mismas no eran propias de un incidente vial.



Ella presentaba golpes nuevos y antiguos en todo el cuerpo, así como quemaduras en pecho, cuello y rostro, arrojando la necropsia de ley que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico producido por un objeto contundente.



Finalmente, la investigación arrojó que Gregorio era la pareja sentimental de la madre de la víctima, y que constantemente le propinaba diversas golpizas y quemaduras con una pala caliente, ya que él se dedica a tostar chile.



Una semana antes del fallecimiento de la niña, el imputado la golpeó en la cabeza con una lámpara de fierro



Asimismo, se determinó que una semana antes del fallecimiento de la niña, el imputado la golpeó en la cabeza con una lámpara de fierro, pero al ver que la niña no se recuperaba de esta lesión, la llevaron a la clínica, donde perdió la vida.



El imputado fue detenido en la calle Francisco I. Madero de la colonia Obrera en el municipio de Nuevo Casas Grandes, y posteriormente trasladado al Cereso Estatal número 3, en espera de que un Juez de Control resuelva su situación jurídica.



