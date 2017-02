Hombre atropella a mujer de 24 años Redacción

El hecho sucedió este lunes pasadas las 9:30 de la mañana, cuando una joven de 24 años, intentaba cruzar de un lado a otro la calle antes de la Clínica 4 del IMSS.



En ese momento, un hombre de aproximadamente 55 años, conductor de un Toyota Cambry, color arena, con matrícula de Jalisco, la embistió al subir hacia las dependencias federales y la tienda Soriana.



Al no poder esquivarla, terminó impactándola hasta dejarla tendida en el piso frente a una rosticería, siendo él quien no se desentendió de lo ocurrido e incluso le brindó las primeras atenciones.



Posteriormente, arribaron paramédicos de Protección Civil estatal para inmovilizarla y llevarla a un centro hospitalario en calidad de fuera de peligro, sin embargo, presentaba fuertes lesiones en extremidades y una posible fractura de brazo.



El reporte también fue atendido por las corporaciones policiacas y las autoridades de vialidad que detuvieron el vehículo participante para mandarlo al corralón en tanto se define la parte legal del incidente.



