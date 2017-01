Hombre con vestimenta del Ku Klux Klan irrumpe en el Senado de EU Excélsior

Este fue sólo el primero de los protestantes que se hicieron presentes en la sesión, ya que más tarde aparecieron otros dos; un hombre y una mujer, quienes gritaban consignas en contra del candidato a fiscal y del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.



El otro par de inconformes, también fue arrestado por los oficiales.



En la sala, además se hicieron presentes algunas mujeres con disfraces en alusión a la Estatua de la Libertad, portando pancartas con leyendas como ‘Alto al racismo, paren a Sessions’.



Durante la audiencia de ratificación en el Senado, Jeff Sessions prometió como secretario de Justicia reprimirá la inmigración ilegal, la violencia con armas y el "azote del terrorismo extremista islámico".



Debido a las protestas al interior del Senado, se registró la detención de un grupo de personas, sin embargo, no se ha detallado cuántos quedaron en manos de las autoridades.



Con información de AP. HAPPENING NOW: Protestor thrown out of Sessions confirmation hearing. Dressed as klansman. pic.twitter.com/2DPJhg7M8M — Sam Sweeney (@SweeneyABC) 10 de enero de 2017



