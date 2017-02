Hombre se roba Maserati de 150.000 dólares en Florida AP

redaccion@imagenzac.com.mx BOCA RATÓN, Florida, EE.UU. (AP) — Un Maserati fue robado en Florida por un hombre que engañó a un vendedor durante una prueba de manejo, informó la policía.Michael McGilvary II, de 45 años, fue a una concesionaria de Boca Ratón a probar un Maserati Gran Turismo, de 150.000 dólares, agregó la policía.McGilvary y el vendedor se dirigieron a una marina, supuestamente para que el hombre pudiera mostrarle el coche a su novia. Caminaron por el muelle y entonces McGilvary le dijo al vendedor que iba a buscar a su novia. Cuando el hombre no regresó luego de 30 minutos, el vendedor fue a buscarlo al estacionamiento donde dejaron el auto. El valet le dijo que McGilvary se había ido con el Maserati.McGilvary fue arrestado el miércoles por cargos de robo de auto, pero el Maserati no ha sido hallado. Agregar a favoritos hombre

