Hombres armados causan choque en la Siglo XXI; mueren 8 Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Una camioneta en la que viajaban dos hombres armados impacto a unidad en que se trasladaba una familia, tres adultos y tres menores, todos fallecieron

URUAPAN,. Tras el choque donde fallecieron ocho personas, el cual fue provocado presuntamente por dos hombres armados que viajaban en una camioneta a velocidad inmoderada sobre la autopista Siglo XXI, en Michoacán, agentes ministeriales detuvieron a uno de los supuestos pistoleros. El hecho que sucedió la tarde del domingo sobre el kilómetro 67 de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, muy cerca del Puente Ajuno, sucedió presuntamente cuando la camioneta color gris embistió a un vehículo compacto en el que viajaban integrantes de una familia, cinco adultos y tres menores, quienes murieron a consecuencia del impacto. Los dos ocupantes de la camioneta resultaron lesionados, por lo que paramédicos los subieron a una ambulancia para trasladarlos a Uruapan, sin embargo, en el camino, con pistola en mano uno de los heridos amagó a los técnicos de urgencias médicas para que los bajaran y después abordaran un taxi. Agentes ministeriales de la Fiscalía Regional de la PGJE, iniciaron un operativo para rastrear a los dos sujetos, por lo que horas después del múltiple homicidio, fue localizado uno de los hombres identificados como Alejandro D. de 26 años de edad. Su detención se realizó en Uruapan, cuando el presunto pistolero acudió a una clínica particular a que le atendieran las lesiones que sufrió, al salir del lugar, los policías lo detectaron sobre la calle Ignacio López Rayón e Insurgentes, en la colonia Guadalupe Victoria. El hombre fue llevado a la Fiscalía Regional de Uruapan, para enfrentar las acusaciones en su contra. Hombres armados causan choque en la Siglo XXI; mueren 8 Una camioneta en la que viajaban dos hombres armados impacto a unidad en que se trasladaba una familia, tres adultos y tres menores, todos fallecieron 20/02/2017 10:31 MIGUEL GARCÍA TINOCO / CORRESPONSAL / FOTO: @VOZMICHOACAN URUAPAN Tras el choque donde fallecieron ocho personas, el cual fue provocado presuntamente por dos hombres armados que viajaban en una camioneta a velocidad inmoderada sobre la autopista Siglo XXI, en Michoacán, agentes ministeriales detuvieron a uno de los supuestos pistoleros. PUBLICIDAD inRead invented by Teads El hecho que sucedió la tarde del domingo sobre el kilómetro 67 de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, muy cerca del Puente Ajuno, sucedió presuntamente cuando la camioneta color gris embistió a un vehículo compacto en el que viajaban integrantes de una familia, cinco adultos y tres menores, quienes murieron a consecuencia del impacto. Los dos ocupantes de la camioneta resultaron lesionados, por lo que paramédicos los subieron a una ambulancia para trasladarlos a Uruapan, sin embargo, en el camino, con pistola en mano uno de los heridos amagó a los técnicos de urgencias médicas para que los bajaran y después abordaran un taxi. Agentes ministeriales de la Fiscalía Regional de la PGJE, iniciaron un operativo para rastrear a los dos sujetos, por lo que horas después del múltiple homicidio, fue localizado uno de los hombres identificados como Alejandro D. de 26 años de edad. Su detención se realizó en Uruapan, cuando el presunto pistolero acudió a una clínica particular a que le atendieran las lesiones que sufrió, al salir del lugar, los policías lo detectaron sobre la calle Ignacio López Rayón e Insurgentes, en la colonia Guadalupe Victoria. El hombre fue llevado a la Fiscalía Regional de Uruapan, para enfrentar las acusaciones en su contra. Una camioneta en la que viajaban dos hombres armados impacto a unidad en que se trasladaba una familia, tres adultos y tres menores, todos fallecieron 20/02/2017 10:31 MIGUEL GARCÍA TINOCO / CORRESPONSAL / FOTO: @VOZMICHOACAN URUAPAN Tras el choque donde fallecieron ocho personas, el cual fue provocado presuntamente por dos hombres armados que viajaban en una camioneta a velocidad inmoderada sobre la autopista Siglo XXI, en Michoacán, agentes ministeriales detuvieron a uno de los supuestos pistoleros. PUBLICIDAD inRead invented by Teads El hecho que sucedió la tarde del domingo sobre el kilómetro 67 de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, muy cerca del Puente Ajuno, sucedió presuntamente cuando la camioneta color gris embistió a un vehículo compacto en el que viajaban integrantes de una familia, cinco adultos y tres menores, quienes murieron a consecuencia del impacto. Los dos ocupantes de la camioneta resultaron lesionados, por lo que paramédicos los subieron a una ambulancia para trasladarlos a Uruapan, sin embargo, en el camino, con pistola en mano uno de los heridos amagó a los técnicos de urgencias médicas para que los bajaran y después abordaran un taxi. Agentes ministeriales de la Fiscalía Regional de la PGJE, iniciaron un operativo para rastrear a los dos sujetos, por lo que horas después del múltiple homicidio, fue localizado uno de los hombres identificados como Alejandro D. de 26 años de edad. Su detención se realizó en Uruapan, cuando el presunto pistolero acudió a una clínica particular a que le atendieran las lesiones que sufrió, al salir del lugar, los policías lo detectaron sobre la calle Ignacio López Rayón e Insurgentes, en la colonia Guadalupe Victoria. El hombre fue llevado a la Fiscalía Regional de Uruapan, para enfrentar las acusaciones en su contra.



elpais@imagenzac.com.mx Agregar a favoritos choque

muertes

seguridad

accidente vial