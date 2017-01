Hombres estadounidenses dominan lista de los más ricos AP

El valor neto de los ocho magnates, calculado por la revista Forbes, fue citado el lunes por la organización humanitaria Oxfam en un informe sobre la desigualdad económica. Aunque muchos de ellos no asistirán esta semana al Foro Económico de Davos, su extraordinaria riqueza será mencionada en los debates sobre la desigualdad.



A continuación un poco de información sobre estos magnates:



Bill Gates: 75.000 millones



Su nombre se ha convertido en sinónimo de multimillonario. Gates cofundó Microsoft a mediados de la década de 1970, convirtiéndola en la empresa de software más grande del mundo y popularizando el uso de las computadoras. En el 2000 renunció a su puesto de director ejecutivo y prometió invertir su fortuna en actividades filantrópicas a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Gates ha reducido gradualmente su patrimonio en Microsoft a menos de 3%, la mayor parte en una firma privada. Gates es el único de la lista que asiste regularmente a Davos.





Amancio Ortega: 67.000 millones



El multimillonario español es la persona más rica en Europa, abrió su primera tienda de modas Zara en 1975. Ahora, la cadena, parte del grupo Inditex, tiene 7.000 tiendas en todo el mundo. El auge de su popularidad se debe en gran parte a un modelo de bajo costo equiparable a los de H&M. Mientras Zara e Inditex fueron creciendo, Ortega se mantuvo como accionista mayoritario con 59% de las acciones de la empresa, que tienen un valor de mercado de 97.000 millones de euros (102.000 millones).





Warren Buffett: 60.800 millones



Se le conoce como "El Oráculo de Omaha" por la forma en que sus decisiones de inversión son imitadas por millones de personas. Buffett comenzó a invertir de adolescente, en la década de 1940, y gradualmente hizo crecer su firma, Berkshire Hathaway. Buffett, de 86 años, es conocido por ser ahorrador y prefiere invertir en empresas con modelos empresariales comprobados en vez de nuevas industrias, como tecnología. Ha dicho que donará la mayor parte de su riqueza a la filantropía. Desde el 2006, ha estado donando paquetes de acciones de Berkshire a la Fundación Bill y Melinda Gates.





Carlos Slim Helú: 50.000 millones



El magnate mexicano hizo su fortuna gracias a que tuvo un gran patrimonio en America Movil, multinacional de telecomunicaciones valorada en 42.000 millones. Personalmente, tiene una participación de 7% en la empresa mientras que su familia tiene 37%. Hace tres años fue el hombre más rico del escalafón, pero su valor neto bajó debido a la desaceleración de las economías en Latinoamérica. Sus intereses también se han visto afectados por las promesas del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump de anular el tratado de libre comercio y erigir un muro en la frontera mexicoestaodunidense. Forbes calcula que su valor neto cayó en 5.000 millones en los cuatro días posteriores a la elección de Trump.





Jeff Bezos: 45.200 millones



El fundador y director ejecutivo de Amazon.com ayudó a revolucionar la industria al por menor popularizando la compra en línea. Lo que comenzó como una tienda virtual de libros ahora vende prácticamente de todo. Bezos ha ido más allá de Amazon, donde tiene una participación de 17%, para experimentar con otras industrias. Compró el Washington Post y estableció Blue Origin, una empresa aeroespacial que busca ofrecer viajes espaciales a gente común.





Mark Zuckerberg: 44.600 millones



Fundó Facebook en el 2004 mientras cursaba la universidad para comunicarse con otros estudiantes de Harvard. La empresa se volvió popular en todo el mundo y comenzó a cotizar en la bolsa en el 2012, convirtiendo a Zuckerberg, de 32 años, en multimillonario. Ha hecho que Facebook sea rentable, algo en lo que sus competidores como Twitter no han tenido tanto éxito, y ha ampliado el negocio con adquisiciones específicas. Zuckerberg y su esposa han prometido vender el 99% de su participación en Facebook -- equivalente a más de 400 millones de acciones, valorizadas en unos 50.000 millones de dólares -- para apoyar causas filantrópicas.





Larry Ellison: 43.600 millones



En la década de 1970, cuando Ellison era un programador joven, su primer gran cliente fue la CIA. El nombre del proyecto fue "Oracle". En 1977, Ellison y socios usaron ese nombre para su empresa, que crea software que ayuda a administrar bases de datos y desde entonces se ha convertido en un estándar de la industria. Recientemente, Ellison se ha enfocado más en almacenamiento de información por internet. Su fortuna deriva de la participación de 27% que tiene en Oracle, empresa valorizada en 160.000 millones.





Michael Bloomberg: 40.000 millones



En 1981 creó el medio de información financiera que lleva su apellido, después de ser despedido de un banco de inversiones. Bloomberg hizo de esto un negocio lucrativo, especialmente vendiendo terminales de información a firmas de servicios financieros. Los terminales con varias pantallas se volvieron herramientas esenciales en la industria, incorporando información del mercado en tiempo real con un servicio noticioso. Bloomberg, quien según reportes retiene una participación de 88% en la empresa privada, entró a la política en el 2001, convirtiéndose en alcalde de Nueva York por tres períodos.



Su fortuna deriva de la participación de 27% que tiene en Oracle, empresa valorizada en 160.000 millones.En 1981 creó el medio de información financiera que lleva su apellido, después de ser despedido de un banco de inversiones. Bloomberg hizo de esto un negocio lucrativo, especialmente vendiendo terminales de información a firmas de servicios financieros. Los terminales con varias pantallas se volvieron herramientas esenciales en la industria, incorporando información del mercado en tiempo real con un servicio noticioso. Bloomberg, quien según reportes retiene una participación de 88% en la empresa privada, entró a la política en el 2001, convirtiéndose en alcalde de Nueva York por tres períodos.

el mundo

estados unidos

tecnología