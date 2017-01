Hoy es el día más triste, tal vez tristísimo, del año Redacción

Foto: Pixabay. (Cortesía) Gasolinazos, inseguridad, asesinatos, conflictos mundiales y, para colmo, la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos: un auténtico coctel depresivo.



Hoy, lunes 16 de enero, se supone que es el 'día más triste del año', de acuerdo con un científico británico que determinó que el tercer lunes del año es la fecha más funesta del calendario.



Conocido como Blue Monday, este término acuñado en 2005 por el psicólogo galés Cliff Arnall, de la

Universidad de Cardiff, parece volverse realidad este 2017 en medio de tan malas noticias para México y el mundo.



Para llegar a esa conclusión, Arnall tomó en cuenta las deudas típicas que hay que asumir tras los excesos de las fiestas decembrinas, la temida ‘cuesta de enero’, el frío del invierno boreal, la motivación y la necesidad de tomar decisiones en el arranque del año.



Su investigación fue consecuencia del encargo de una compañía de viajes Sky Travel, hoy desaparecida.



Todo eso lo aglutinó en la fórmula 1/8C+ (D-d) 3/8xTI MxNA, en donde la C es el factor climático, la D representa las deudas adquiridas tras las fiestas, la ‘d’ encarna el dinero a pagar, la T es el tiempo transcurrido desde la Navidad, la I funge como el periodo desde el último intento fallido de dejar un mal hábito, la M son las motivaciones que quedan, y la NA es la necesidad de actuar para cambiar la vida.



A pesar de que desde hace algunos años Arnall ha abogado en redes sociales para que su idea sea desechada, bajo la etiqueta #stopbluemonday, cree que este año posee todo lo requerido para que se cumplan su teoría.



Factores depresivos estacionales se unen en el Blue Monday, y preocupaciones adicionales hacen el Blue Monday del 2017 todavía más deprimente que otros años. "Trump y el Brexit causan incertidumbre e incrementan los temores de la gente. Y la muerte de tantas celebridades, muchos en sus 50 y 60, también han preocupado a la gente recordándole su propia mortalidad”, explicó Arnal, quien se define como ‘consultor en felicidad’ al diario británico The Telegraph. Pero no todo debe resultar negativo en el ‘Blue Monday’, considera Arnall.



Úsenlo como un trampolín para el cambio, ya sea para perder peso, dejar de fumar, embarcarse en un sueño o cambiar de trabajo. Hagan lo mejor de sus vidas y vivan a pleno. La forma más fácil de ser feliz es pasando más tiempo con la gente que te ama y le gustas tal como eres”, propuso.



A falta de una base científica que respalde el ‘Blue Monday’, psicólogos de todo el mundo han refutado la fórmula de Arnall.



