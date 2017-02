Hoy es el Día Naranja contra violencia de mujeres y niñas Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La ONU impulsó el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a partir de ahí, el 25 de cada mes es un día para actuar por esta causa. Foto ONU

¡Hoy es #DíaNaranja, un día para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas!”, indicó en su cuenta de Twitter @gob.mx.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través de la misma red social, exhortó a unirse a la causa. Hoy es #DíaNaranja. Tus acciones diarias son indispensables para poner fin a la violencia hacia mujeres y niñas”.

Fue el ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),Ban Ki-Moon, quien implementó la campaña "ÚNETE" para promover la conciencia y la voluntad política, así como destinar recursos para poner fin a todas las formas de violencia contra las féminas. El día 25 de cada mes, el Día Naranja, es un día para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas”, ONU. Hoy es #DíaNaranja. Tus acciones diarias son indispensables para poner fin a la violencia hacia mujeres y niñas. pic.twitter.com/9oFugPiLeb — Sedesol México (@SEDESOL_mx) 25 de febrero de 2017

De acuerdo con la Organización, el Día Naranja hace un llamado a activistas, gobiernos y socios de las Naciones Unidas para movilizar a la población y poner de relieve las cuestiones relacionadas con prevenir y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, no sólo una vez al año, el 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), sino todos los meses.



La elección del naranja responde a que es un color que representa el futuro brillante y optimista libre de violencia contra las mujeres y niñas.





elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Con motivo del Día Naranja, gobierno federal exhortó a la población a unirse a esta celebración que impulsó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través de la misma red social, exhortó a unirse a la causa.Fue el ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),Ban Ki-Moon, quien implementó la campaña "ÚNETE" para promover la conciencia y la voluntad política, así como destinar recursos para poner fin a todas las formas de violencia contra las féminas.De acuerdo con la Organización, el Día Naranja hace un llamado a activistas, gobiernos y socios de las Naciones Unidas para movilizar a la población y poner de relieve las cuestiones relacionadas con prevenir y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, no sólo una vez al año, el 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), sino todos los meses.La elección del naranja responde a que es un color que representa el futuro brillante y optimista libre de violencia contra las mujeres y niñas. Agregar a favoritos media naranja

violencia

mujeres

niños

méxico