Hoy, la gran noche para el séptimo arte 

A diferencia del año pasado, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas agregó un lugar más a la categoría de Mejor Película, para tener nueve filmes en competencia por la estatuilla más importante de la noche.



La más nominada es el musical original dirigido por Damien Chazelle y protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, La la land, que ha sido elogiado por la crítica, así como por los expertos, además posee el mismo número de nominaciones que Titanic en 1998.



El equipo creador de La llegada espera recibir las ocho estatuillas por las que está nominado, Amy Adams y Jeremy Renner son los protagonistas de una trama de ciencia ficción basada en el texto de Ted Chiang, La historia de su vida.



Con el mismo número de nominaciones, Moonlight es otra adaptación literaria dentro de la terna, pues la obra In moonlight black boys look blue fue la fuente de inspiración del escritor y director Barry Jenkins.



El drama Lion fue es la tercera adaptación en ser nominada seis veces; el filme basado en A long way home tiene la participación del ganador del Oscar a Mejor Actor, Dev Patel.



Hasta el último hombre marca el regreso de Mel Gibson a los premios de la academia en la dirección, pues desde 1995 no recibía una nominación; la cinta de drama se desenvuelve en un contexto de guerra y es protagonizada por Andrew Garfield.



Probablemente una de las ternas por las que se deberían sentir más seguros los realizadores de Manchester junto al mar es la de mejor actor, pues su protagonista Cassey Affleck arrebató el premio a Denzel Washington y a Andrew Garfield en los Globos de Oro, con quienes competirá nuevamente.



Con cuatro posibilidades de llevarse un Oscar, el largometraje de drama Fences tiene como director y protagonista a Denzel Washington, quien se ha llevado la presea en dos ocasiones como Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto.



Sin nada que perder posee cuatro nominaciones y tan sólo con una buscan reconocer a su elenco, ya que Jeff Bridges está nominado como mejor actor de reparto; Bridges comparte créditos con Chris Pine y Ben Foster.



Gracias a su trabajo en Hidden figures, la actriz Octava Spencer recibió su segunda nominación como Mejor Actriz de Reparto, la trama habla de tres mujeres que fueron parte importante de los desarrollos de la NASA en la Carrera Espacial.



La gala será transmitida este domingo por TNT a partir de las 6:30 de la tarde y el encargado de conducir el evento será el comediante y presentador Jimmy Kimmel.



