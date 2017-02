Se reúnen hoy las autoridades con los mineros inconformes Noé Marín

Después de que presentó un decreto gubernativo como respuesta a las inconformidades de los trabajadores de las empresas mineras con el impuesto ecológico, la secretaria de gobierno dijo que hoy se reunirán con los inconformes.



Señaló que la mesa de diálogo tendrá como principal objetivo explicar al dirigente sindical y los manifestantes de las cuatro compañías mineras que el impuesto pretende aplicarse a las empresas y no a la clase trabajadora de la entidad.



“Nos sentaremos en una mesa de diálogo para explicarles y hacerles entender que el impuesto ecológico no es con la pretensión de dañar los empleos ni a los trabajadores en la impartición de utilidades", dijo.



Añadió que la mesa estará integrada por Carlos Pavón, dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM), los cuatro seccionari que estuvieron en el bloqueo; Jorge Miranda, titular de la Secretaría de Finanzas, y Carlos Bárcena Poas, titular de la Secretaría de Economía.



Torres aseguró que las empresas mineras conocen todo sobre el impuesto y los trabajadores fueron mal informados ya que, afirmó, el Gobierno del Estado realizó múltiples reuniones con los presidentes de las compañías para llegar a acuerdos.



Refirió que las protestas de los trabajadores no tienen justificación porque el impuesto no pretende afectar a este sector, ya que se creó con la finalidad de aumentar las aportaciones económicas de las empresas al estado.



“No es una petición que deban hacer ellos; el impuesto ecológico es para las empresas, no para ellos. Declararon que van a continuar con la petición y no es procedente”, dijo.



Asimismo, explicó que el impuesto no solo se aplicará a las empresas dedicadas a la minería en Zacatecas sino a todas las que cumplan con lo especificado para tener que realizar este tipo de aportación: “El impuesto ecológico puede ser para una empresa minera o una empresa que no sea minera, a quien lo genere se le va a dar ese decreto”.



Respecto a la inconformidad de las empresas, aseguró que están en espera de que procedan conforme a la ley para evitar pagar el impuesto ya que “hay medios legales para impugnar el impuesto y estamos a la espera de que ellos procedan”.



Finalmente, la funcionaria informó que aún no tienen comunicación con las compañías mineras y, aunque la prioridad es resolver las inconformidades de los trabajadores, no descartó la posibilidad de una mesa de diálogo con los empresarios.





