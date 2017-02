Hubo discrepancias en convocatoria de marcha anti Trump: Wallace Excélsior

Dijo que México adolece en varios temas, como ‘la corrupción, secuestro, desigualdad, impunidad, pero ahora, debemos contraatacar a Donald Trump, porque es él quien afecta a nuestro país. Pensemos que puede convertirse en algo contradictorio: será una propuesta’ que le daría la razón al presidente estadunidense: ‘que estamos divididos’.

Terminaría como una propuesta en contra de nosotros mismos, los mexicanos. Al contrario, (si se hace en su conjunto) nos muestra unidos al extranjero, y espero que haya más marchas. Esta (manifestación) sale del Hemiciclo a las 12:00 horas, y desembocará en el Ángel de la Independencia, a las 14:00 horas”, en donde se unirán con el otro contingente.

Una vez reunidos en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México y el país entero, ‘se cantará en Himno Nacional. El destino se cambió hacia al Ángel para mostrar al exterior en qué punto convergemos. Aclaro que no se trata de una marcha oficialista y una no oficialista. Debemos entender que noestamos apoyando a Enrique Peña Nieto’. Pero es el presidente de la República y, les guste o no, él, junto a (Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, SRE) y (Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, Segob), serán los negociadores y no podemos reclamarles en un tema si” permanecemos separados como mexicanos”.

Dijo que ‘cada quien puede decir lo que quiera con respecto a una marcha oficialista o no oficialista. No me considero oficialista y no tengo relación con el presidente. Nosotros somos independientes, entonces no sé porque seríamos oficialistas. Es el momento de hacer a un lado las diferencias y eso es lo importante. Lo demás sale sobrando.



