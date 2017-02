Huelga de jugadores y fin al fútbol gratuito por TV en Argentina AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP)



Futbolistas Argentinos Agremiados, el sindicato de los jugadores, dijo en un comunicado que "no se encuentran dadas las condiciones" para dar comienzo al campeonato el próximo 3 de marzo.



La entidad destacó "la decadente situación que padecen en la actualidad numerosos clubes que participan de las diferentes competencias profesionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya que se encuentran adeudando salarios, que en algunos casos completan los cuatros meses".



"Comunicamos que los futbolistas retendrán tareas y no participarán en encuentros oficiales en protesta por la causa anteriormente detallada", añadió el gremio y reclamó la suma de 260 millones de pesos (16 millones de dólares) para cancelación de los salarios adeudados.



Más temprano, la AFA rescindió el contrato del programa estatal Fútbol Para Todos (FPT) suscrito en 2009 y que ofrecía transmisiones gratuitas de todos los partidos a cambio de fuerte ayuda financiera del gobierno. El convenio vencía en 2019.



La decisión se adoptó en una asamblea de dirigentes del fútbol argentino, con 68 votos a favor sobre un total de 70 asambleístas presentes.



Declarado el fin del Fútbol Para Todos, la AFA resolvió darse una semana más para analizar las ofertas de las tres empresas interesadas en adquirir los derechos audiovisuales de la liga argentina: las estadounidenses Fox/Turner y ESPN, así como la española MediaPRO.



La entidad cotizó el producto fútbol con un precio base de 3.000 millones de pesos anuales (190 millones de dólares al cambio actual).



No está claro cómo se televisarán los partidos de la liga ya que las empresas aspirantes en principio se harán cargo a partir de agosto cuando termine el actual formato de liga y arranque la superliga profesional, que fue aprobada formalmente este viernes también en la asamblea de la AFA.



Hace siete años, el entonces presidente de AFA, Julio Grondona, fallecido en 2014, rompió el contrato que mantenía desde fines de la década de 1980 con la empresa Torneos y Competencias S.A para cedérselos al gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), en una jugada conveniente para ambas partes ya que el dirigente se aseguraba un contrato más beneficioso mientras la mandataria de centro-izquierda le arrebataba los derechos a una compañía ligada al poderoso Grupo Clarín, con el cual estaba enfrentada.



El nuevo gobierno de Mauricio Macri comenzó a poner reparos al Fútbol para Todos (FPT) cuando la justicia procesó a ex funcionarios y dirigentes, entre ellos el sucesor de Grondona, Luis Segura, por el manejo irregular de los fondos públicos. La crisis institucional que se desató luego en AFA y que derivó en una intervención de la FIFA a mediados del año pasado terminó de generar el escenario para una recisión consensuada entre las partes.



Por otra parte, los dirigentes fijaron en la misma asamblea que el 29 de marzo se votará presidente de AFA.



redaccion@imagenzac.com.mx BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Sin jugadores ni televisión. A una semana de la fecha fijada para el inicio de la liga argentina, el gremio de los futbolistas anunció el viernes una huelga por falta de pago mientras los dirigentes rescindieron el contrato con el Estado para la televisación gratuita de los partidos.Futbolistas Argentinos Agremiados, el sindicato de los jugadores, dijo en un comunicado que "no se encuentran dadas las condiciones" para dar comienzo al campeonato el próximo 3 de marzo.La entidad destacó "la decadente situación que padecen en la actualidad numerosos clubes que participan de las diferentes competencias profesionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya que se encuentran adeudando salarios, que en algunos casos completan los cuatros meses"."Comunicamos que los futbolistas retendrán tareas y no participarán en encuentros oficiales en protesta por la causa anteriormente detallada", añadió el gremio y reclamó la suma de 260 millones de pesos (16 millones de dólares) para cancelación de los salarios adeudados.Más temprano, la AFA rescindió el contrato del programa estatal Fútbol Para Todos (FPT) suscrito en 2009 y que ofrecía transmisiones gratuitas de todos los partidos a cambio de fuerte ayuda financiera del gobierno. El convenio vencía en 2019.La decisión se adoptó en una asamblea de dirigentes del fútbol argentino, con 68 votos a favor sobre un total de 70 asambleístas presentes.Declarado el fin del Fútbol Para Todos, la AFA resolvió darse una semana más para analizar las ofertas de las tres empresas interesadas en adquirir los derechos audiovisuales de la liga argentina: las estadounidenses Fox/Turner y ESPN, así como la española MediaPRO.La entidad cotizó el producto fútbol con un precio base de 3.000 millones de pesos anuales (190 millones de dólares al cambio actual).No está claro cómo se televisarán los partidos de la liga ya que las empresas aspirantes en principio se harán cargo a partir de agosto cuando termine el actual formato de liga y arranque la superliga profesional, que fue aprobada formalmente este viernes también en la asamblea de la AFA.Hace siete años, el entonces presidente de AFA, Julio Grondona, fallecido en 2014, rompió el contrato que mantenía desde fines de la década de 1980 con la empresa Torneos y Competencias S.A para cedérselos al gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), en una jugada conveniente para ambas partes ya que el dirigente se aseguraba un contrato más beneficioso mientras la mandataria de centro-izquierda le arrebataba los derechos a una compañía ligada al poderoso Grupo Clarín, con el cual estaba enfrentada.El nuevo gobierno de Mauricio Macri comenzó a poner reparos al Fútbol para Todos (FPT) cuando la justicia procesó a ex funcionarios y dirigentes, entre ellos el sucesor de Grondona, Luis Segura, por el manejo irregular de los fondos públicos. La crisis institucional que se desató luego en AFA y que derivó en una intervención de la FIFA a mediados del año pasado terminó de generar el escenario para una recisión consensuada entre las partes.Por otra parte, los dirigentes fijaron en la misma asamblea que el 29 de marzo se votará presidente de AFA. Agregar a favoritos deportes

argentina

huelga

tv abierta