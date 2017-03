Huelga, los árbitros paran la Liga MX Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO/EXCÉLSIOR.- A través de un mensaje en redes sociales, la Asociación Mexicana de Árbitros dio a conocer que los silbantes no se presentarán a pitar los partidos correspondientes a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga MX, tras darse a conocer las sanciones imputadas a los jugadores Pablo Aguilar y Enrique Triverio.La Comisión Disciplinaria calificó como 'intento de agresión' el cabezazo del defensa americanista al colegiado Fernando Hernández y el jaloneo del atacante del Toluca a Miguel Ángel Flores, con lo que los silbantes están en desacuerdo por considerar que ameritaba una sanción mayor a ambos futbolistas.Ante esto, la negativa de presentarse a silbar los compromisos de la jornada fue confirmada en una publicación a través de Twitter.Luis Enrique Santander, juez asignado para dirigir las acciones del Veracruz vs. Puebla, cotejo que habría las acciones de la fecha 10, abandonó las instalaciones del Estadio Luis Pirata de la Fuente.El paro se da después que la Comisión de Disciplinaria diera a conocer los castigos a Pablo Aguilar y Enrique Triverio, a quienes se le imputaron 10 y ocho encuentros de sanción tras los 'intentos de agresión', como fueron calificadas las acciones de los jugadores.El compromiso en el puerto jarocho se iba a disputar a puerta cerrada después de los eventos violentos que se dieron en las gradas del estadio del Veracruz en la fecha siete del Clausura 2017, al término del partido entres los escualos y Tigres.

