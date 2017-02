Hugh Jackman aseguró estar bien del cáncer de piel que padece AP

El actor se presentó en la Berlinale con la cinta Logan donde apareció con la nariz vendada después que le removieran un carcinoma cancerígeno



El actor reveló el lunes a través de Twitter que había sido tratado de cáncer de piel una vez más. Precisó que tenía otro carcinoma de células basales en la nariz y tuiteó una foto de su nariz vendada. Exhortó a la gente a usar protector solar.



En Berlín, Jackman insistió en que estaba bien. "Todo bien. Ya está resuelto, todo arreglado, todo bien. Gracias por preguntar", dijo durante el debut de la película la noche del viernes en el Festival.

Jackman ha dicho que esta fue su última vez en la que interpreta al personaje mutante y el viernes dijo que no es solo otra cinta de cómics.



Es la tercera entrega de la serie de 'Wolverine' y puede ser la más ambiciosa. Está compitiendo en el Festival de Cine de Berlín, algo que era un objetivo de Jackman cuando firmó para participar. Yo no quería que fuera vista como una película de cómics. Quería que fuera vista como una película por su cuenta", dijo.

La cinta está ambientada en un futuro distópico y en ella Wolverine cuida de un avejentado Charles Xavier (Patrick Stewart).



